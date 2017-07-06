В июне национальная авиакомпания Nordica поставила новый рекорд по количеству пассажиров – свыше 60 000 человек.

Как сообщается в пресс-релизе национального авиаперевозчика, в июне авиакомпания Nordica поставила новый рекорд по количеству пассажиров — свыше 60 000 человек. Точное число обслуженных эстонским авиационным предприятием клиентов — 60 937. Прирост пассажиров составил 39,5% по сравнению с результатом годичной давности. При этом Nordica сохраняет лидерство с самой высокой долей отправлений из Таллиннского аэропорта — 27%. Соответствующий показатель у ближайшего конкурента составляет всего 17,8%. Отечественная авиакомпания совершила в июне суммарно 1027 полетов. Доля неотмененных рейсов составила 99,67%, а доля вылетов с отклонением не более чем в 15 минут от указанного в расписании времени — 83,5%.

Наиболее популярными среди пассажиров Nordica пунктами назначения были Стокгольм, Мюнхен и Брюссель. По словам менеджера авиакомпании по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, последние показатели более чем удовлетворительны, хотя уровень пунктуальности вылетов бывал и выше. “Мы действуем в рамках бюджета, а летний сезон начался для нас замечательно. Эстоноземельцы стали больше путешествовать, и мы благодарим всех предпочитающих летать именно с Nordica. Надеемся, что и следующие месяцы будут для нас результативными”, — добавил Тоомас Уйбо.