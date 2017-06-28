Теперь в любой день недели из Таллинна можно вылететь в польскую столицу в 9.00, 14.55 и 18.00. Последний рейс из Варшавы приземляется у нас незадолго до 23 часов.

Начиная с этой недели национальная авиакомпания Nordica ежедневно предлагает уже три рейса в Варшаву. Это является частью общей стратегии развития маршрутов для обеспечения эстонским авиапассажирам удобных возможностей пересадки в разных местах Европы. Ведь среди эстонских авиапассажиров растет популярность столицы Польши как пункта пересадки на рейсы в другие европейские города, а также Нью-Йорк и Токио.

Председатель правления Nordica Яан Тамм подчеркивает центральное расположение Варшавы в европейском масштабе, что делает польскую столицу привлекательным для эстонских пассажиров пересадочным пунктом. “Особенно удобно летать через Варшаву в страны Центральной и Восточной Европы, а также на Кавказ. Современный аэропорт в пригороде польской столицы позволяет быстро осуществлять пересадку, а расписание стыковочных рейсов тщательно продумано. Быстрая пересадка особенно востребована среди наших бизнес-клиентов, которым обычно нужно как можно скорее прибыть в пункт назначения”, — добавил Яан Тамм.

С этой недели рейсы Nordica лучше сочетаются с вылетами из Варшавы на другие континенты авиалайнеров LOT, нашего стратегического партнера. Теперь можно перенестись из Таллинна в Нью-Йорк всего за 13 часов, а в Токио — менее чем за 18 часов. Эстонская авиакомпания в сотрудничестве с партнерами обеспечивает полеты в более чем 100 пунктов назначения в Европе и других регионах мира.

Менеджер Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомас Уйбо подчеркивает, что миссия авиакомпании заключается в создании воздушных мостов между Эстонией и остальным миром. “Мы интенсивно развиваемся, причем с этой недели нашим пассажирам стало еще удобнее летать рейсами своей национальной авиакомпании. Варшавский аэропорт — прекрасная возможность быстро перенестись в любой регион мира”, — добавил Тоомас Уйбо.

