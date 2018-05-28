28.05.2018, 14:20

airBaltic заказала еще 60 самолетов, чтобы осуществить важный прорыв в развитии

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Turist.ee
EST
airBaltic заказала еще 60 самолетов, чтобы осуществить важный прорыв в развитии
AirBaltic Press

Сегодня, 28 мая 2018 года, авиакомпания airBaltic и Bombardier Commercial Aircraft объявили, что стороны заключили договор на приобретение 30 самолетов Bombardier CS300, сохраняя при этом возможность дополнительно приобрести еще 30 самолетов того же типа.

Этот заказ дополняет уже существующий заказ 20 самолетов CS300 и является основой нового бизнес-плана airBaltic Destination 2025, основанного на успешном продвижении уже существующей программы развития авиакомпании Horizon 2021.

“Будучи в мире первопроходцами в использовании самолётов CS300, мы приняли разумное решение по передовым технологиям для поддержки нашего плана, который обеспечивает долгосрочную рентабельность компании. Поскольку CS300 экономят более 22% топлива, это дает возможность сохранять низкие эксплуатационные расходы. В 2017 году мы добились выдающегося роста и продемонстрировали миру уникальные возможности этого инновационного самолета. Сейчас мы успешно начали модернизацию флота, и мы рады увеличить наш флот до 80 самолетов CS300, которые в течение следующих лет заменят наши самолеты другого типа”, — заявил Мартин Гаусс, главный исполнительный директор airBaltic.

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“Сейчас мы начинаем реализацию следующей фазы нашей бизнес-стратегии — Destination 2025, которая подразумевает расширение деятельности airBaltic. Главным пунктом этой новой стратегии является создание большого и эксклюзивного флота, который будет состоять только из самолетов типа CS300 - наиболее подходящими самолетами для нашего операционного рынка”, — добавил М. Гаусс.

AirBaltic Press

Новый бизнес-план "Destination 2025" основан на увеличении числа маршрутов из всех трех балтийских стран — Латвии, Эстонии и Литвы. Стратегия также предусматривает, что airBaltic достигнет значительного увеличения количества пассажиров и своих доходов к 2025 году.

“2017 год стал самым успешным в истории airBaltic. Компания достигла исключительных операционных и финансовых результатов, которые служат убедительным доказательством успеха существующей стратегии и операционной модели авиакомпании. Новый заказ является крупнейшей инвестицией в истории Латвии и играет важную роль в развитии авиационной инфраструктуры как государства, так и Балтийского региона, способствуя росту национальной экономики и созданию новых рабочих мест”, — подчеркнул Улдис Аугулис, министр транспорта Латвийской Республики.

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Поставки, относящиеся к новому заказу, планируется начать в четвертом квартале 2019 года. До этого airBaltic заказала 20 самолетов CS300. В настоящее время авиакомпания использует восемь лайнеров CS300, и ожидается, что к 2019 году она получит еще 12. Исходя из стоимости самолетов CS300, заказ оценивается примерно в 2,9 млрд долларов США. Эта сумма увеличится до почти 5,9 млрд. долларов США, если будут дополнительно заказаны еще 30 самолетов.

“По мере того, как программа самолетов серии С продолжает завоевывать признание на рынке, данный повторный заказ нашего первого оператора CS300 является убедительным свидетельством исключительной эффективности работы самолета,” — отметил Фред Кромер, президент Bombardier Commercial Aircraft. “Кроме того, мы гордимся тем, что CS300 помогли airBaltic сохранить свое положение в качестве одной из самых пунктуальных авиакомпаний в мире. Самолеты серии C находятся на переднем крае рынка небольших моделей, и airBaltic сыграла ключевую роль в демонстрации их лучших качеств. За последние 18 месяцев мы стали свидетелями растущего лидерства airBaltic на рынке и желаем дальнейшего успеха авиакомпании с ее увеличившимся флотом CS300”.

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