В весенне-летний сезон 2017 года авиакомпания “РусЛайн” открывает новый рейс по маршруту Санкт-Петербург — Таллинн.

Прямые рейсы из аэропорта Пулково и обратно будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

В Таллинн из Санкт-Петербурга рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам с 22 мая. Из города на Неве в 07:00 утра, из Таллинна в 08:50 утра.

Кроме того, “РусЛайн” открывает новые рейсы Санкт-Петербург – Паланга, а также возобновляет полёты по направлению Санкт-Петербург – Вильнюс и Москва - Рига.

Более подробную информацию можно найти на сайте авиакомпании.