Прямые рейсы из аэропорта Пулково и обратно будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

В Таллинн из Санкт-Петербурга рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам с 22 мая. Из города на Неве в 07:00 утра, из Таллинна в 08:50 утра.

Кроме того, “РусЛайн” открывает новые рейсы Санкт-ПетербургПаланга, а также возобновляет полёты по направлению Санкт-Петербург – Вильнюс и Москва - Рига.

Более подробную информацию можно найти на сайте авиакомпании.

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