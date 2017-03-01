Прямые рейсы из аэропорта Пулково и обратно будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
В Таллинн из Санкт-Петербурга рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам с 22 мая. Из города на Неве в 07:00 утра, из Таллинна в 08:50 утра.
Кроме того, “РусЛайн” открывает новые рейсы Санкт-Петербург – Паланга, а также возобновляет полёты по направлению Санкт-Петербург – Вильнюс и Москва - Рига.
Более подробную информацию можно найти на сайте авиакомпании.