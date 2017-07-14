Авиаперевозчик WizzAir объявил о запуске нового рейса между Таллинном и столицей Украины. С 19 апреля 2018 года лоукостер начнет выполнять перелеты по маршрутам Киев – Таллинн.

Планируется, что в Таллинн полеты будут осуществляться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Киева – в 13:20, обратный рейс из Таллинна отправляется в 15:45.

На рейс в Таллинн цена билета стартует от 24,99 евро. На данный момент продажа билетов доступна только членам клуба WizzAir, для всех остальных продажа будет открыта с осени этого года.

Ekraainitõmmis

Wizzair — бюджетный европейский перевозчик венгерско-польского происхождения. Основная часть перевозок лоукост-компании приходится на Центральную Европу. Штаб-квартира находится в Вечеше (мдье Пешт, Венгрия). Основные хабы Wizzair находятся в Познань-Лавице, Катовице, в аэропорту имени Фредерика Шопена и имени Леха Валенсы. К дополнительным авиационным узлам Wizzair относятся Будапешт, София, Вильнюс, румынские аэропорты Клуж-Напока, Бухарест, Тимишоара, Тыргу-Муреш; белградский аэропорт им. Никола Теслы.