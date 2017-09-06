Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в Россию за первые шесть месяцев 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, Эстония (186 тысяч поездок) заняла 14 место по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам первого полугодия 2017 года, Литва — 17 место (123 тысячи), а Литва — 18 место (113 тысяч). При этом число поездок из стран Балтии в Россию незначительно снизилось — из Эстонии на 2%, из Латвии — на 11% и из Литвы — на 7%.

Среди стран Западной Европы число въездных туристских поездок в Россию за первые шесть месяцев этого года выросло из Германии, Франции, Испании, Голландии и Норвегии, а из Финляндии, Италии и Великобритании — снизилось. США, Канада и Австралия также показали рост числа въездных туристских поездок в Россию.

Въездной туризм в Россию растет в основном за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии — Китая, Южной Кореи и Японии. Общее число въездных туристских поездок в Россию за первые шесть месяцев 2017 года составило почти 11 миллионов.