02.07.2018, 12:15

Эстонская авиакомпания Nordica завершила 2017 год с прибылью около 0,9 миллиона евро

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Turist.ee
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Lennukid maandumas külgtuules Tallinna
Lennukid maandumas külgtuules TallinnaFoto: Andres Putting

Второй год для авиакомпании Nordica стал очень успешным. Хотя на 2017 год был спрогнозирован убыток в размере около шести миллионов евро, в итоге удалось получить прибыль около 0,9 миллиона евро. Этот отличный результат обусловлен увеличением количества пассажиров на 68%.

Председатель правления Nordic Aviation Group AS Яан Тамм выделил ключевые особенности 2017 года для предприятия: рост интенсивнее запланированного и значительно повысившиеся экономические показатели. “Хочу еще раз поблагодарить всех наших пассажиров, которые поверили в отечественную авиакомпанию и благодаря которым мы объявляем сегодня эту замечательную новость. Развитие новой авиакомпании — задача не из легких. Поддержка нашего народа имеет критически важное значение. Огромное спасибо за оказанное доверие!”, — сказал Яан Тамм.

Эстонская авиакомпания начала 2017 год с 6 самолетами и за 12 месяцев приобрела еще 10, так что теперь Nordica является одним из наиболее быстро развивающихся авиационных предприятий в Северной Европе. В течение года открылись новые маршруты — из Таллинна в Санкт-Петербург, Гамбург и Гетеборг. Число пунктов назначения Nordica увеличилось с 15 до 18.

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Миссия Nordica заключается в обеспечении авиасообщения Эстонии и, соответственно, в поддержке развития нашего общества, экономики страны и туризма. Количество вылетавших рейсами Nordica из Таллинна пассажиров возросло на 68%, при этом компания явно лидирует по рыночной доле в Таллиннском аэропорту. Поскольку местный рынок невелик, Nordica нацелена на стабильное и прибыльное развитие с оказанием услуг и на зарубежных рынках. Именно таким образом эстонская авиакомпания способна обеспечивать эффект масштаба, снижая расходы на единицу услуги и получая дополнительные доходы.

Nordica уже превратилась в солидную региональную авиакомпанию с 19 самолетами и крупнейшее авиационное предприятие Эстонии всех времен. Эстонская авиакомпания успешно экспортирует авиационные услуги в Швецию, Данию, Польшу и Нидерланды. Эстонская авиакомпания обеспечивает работой около 450 авиационных специалистов в нашей стране и за рубежом.

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