Эстонская авиакомпания Nordica завершила 2017 год с прибылью около 0,9 миллиона евро

Второй год для авиакомпании Nordica стал очень успешным. Хотя на 2017 год был спрогнозирован убыток в размере около шести миллионов евро, в итоге удалось получить прибыль около 0,9 миллиона евро. Этот отличный результат обусловлен увеличением количества пассажиров на 68%.

Председатель правления Nordic Aviation Group AS Яан Тамм выделил ключевые особенности 2017 года для предприятия: рост интенсивнее запланированного и значительно повысившиеся экономические показатели. “Хочу еще раз поблагодарить всех наших пассажиров, которые поверили в отечественную авиакомпанию и благодаря которым мы объявляем сегодня эту замечательную новость. Развитие новой авиакомпании — задача не из легких. Поддержка нашего народа имеет критически важное значение. Огромное спасибо за оказанное доверие!”, — сказал Яан Тамм.

Эстонская авиакомпания начала 2017 год с 6 самолетами и за 12 месяцев приобрела еще 10, так что теперь Nordica является одним из наиболее быстро развивающихся авиационных предприятий в Северной Европе. В течение года открылись новые маршруты — из Таллинна в Санкт-Петербург, Гамбург и Гетеборг. Число пунктов назначения Nordica увеличилось с 15 до 18.