В период председательства Эстонии в совете ЕС Finnair уплотнит график перелетов между Таллинном и Хельсинки до 9 рейсов в день.

В связи с председательством Эстонии в совете ЕС в период с июня по декабрь 2017 года частота полетов между Таллинном и Хельсинки значительно вырастет. “С председательством Эстонии сопряжено несколько важных событий, по этой причине ожидается значительный рост числа пассажиров. Finnair дополнит график перелетов между Таллинном и Хельсинки таким образом, чтобы рейсы совпадали с дальнейшими перелетами в различные европейские направления”, — сказал руководитель по продажам Finnair Baltikum Арунас Скуя.

График Finnair уплотнится до 9 рейсов в день в период с 4 сентября по 21 октября 2017 года. Дополнительные рейсы состоятся с понедельника по субботу и по времени совпадают с рейсами из Хельсинки в другие города Европы. Часть дополнительных рейсов совпадают с азиатскими направлениями.

Ежегодно самолеты Finnair перевозят более 9 миллионов пассажиров в 80 направлений в Европе, Азии и Северной Америке. Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB. Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Кроме того, Finnair признана лучшей авиакомпанией Северной Европы по итогам шести последних лет. Finnair входит в альянс oneworld, объединяющий ведущих авиаперевозчиков мира.