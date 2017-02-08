Увеличивается частота прямых рейсов Finnair из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург, также более удобными по времени станут рейсы в Азию, Европу и Америку.

“Дополнительные рейсы помогут пассажирам, отправляющимся из России в Америку, Азию и различные европейские направления через Хельсинки”, — сказал директор по маркетингу Finnair Юха Ярвинен. Новые линии также подходят по расписанию под только что открывшееся направление Хельсинки — Сан-Франциско, а также зимние солнечные направления в Мехико и Кубу.

С 10 апреля появится дополнительный ежедневный рейс на линии Хельсинки-Москва, что удвоит сообщение между этими городами. Рейс из Москвы в Хельсинки согласован с подходящими по времени рейсами в Конконг, Сингапур и рядом внутренних рейсов. С появлением нового рейса, который Finnair обслуживает совместно с авиакомпанией Aeroflot Russian Airlines на самолете Embraer 190, объем полетов Finnair на линии Хельсинки-Москва вырастет до 14 рейсов в неделю и до 4 рейсов в день.

С 23 апреля в графике полетов Finnair появится шесть еженедельных рейсов Хельсинки-Петербург, тем самым число полетов увеличится до 20 раз в неделю. Новые рейсы согласованы с более 70 направлениями в Европе, позволяя пассажирам вылететь из Санкт-Петербурга утром и быть в месте назначения вечером того же дня. Новые рейсы обслуживаются бортами ART.

Все указанные дополнительные вылеты доступны круглый год.

Ежегодно самолеты Finnair перевозят более 9 миллионов пассажиров в 80 направлений в Европе, Азии и Северной Америке. Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB. Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Кроме того, Finnair признана лучшей авиакомпанией Северной Европы по итогам шести последних лет. Finnair входит в альянс oneworld, объединяющий ведущих авиаперевозчиков мира.