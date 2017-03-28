С сегодняшнего дня британская авиакомпания British Airways будет совершать прямые рейсы между Лондоном и Таллинном, соединив таким образом аэропорт столицы Эстонии с аэропортом Хитроу в Лондоне.

По словам директора отдела маркетинга Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, открытие прямого сообщения British Airways между Таллинном и Лондоном — долгожданное праздничное событие. “После долгих переговоров и длительного периода тщательной подготовки мы рады приветствовать во вторник в 12:55 первый приземлившийся в Таллинне самолет British Airways Airbus A321”, — рассказал Пяргмяэ. “Верим, что партнерство с такой известной авиакомпанией будет способствовать увеличению количества пассажиров между Таллинном и Лондоном, а в далекой перспективе будем надеяться и на более частые рейсы между нашими городами”, — добавил Пяргмяэ.

Лондон — одно из самых популярных направлений пассажиров из Эстонии. За год около 150 000 человек воспользовались прямыми или пересадочными рейсами из Таллинна в столицу Великобритании.

Авиакомпания British Airways в летнее время будет осуществлять рейсы в Таллинн два раза в неделю по вторникам и субботам. Во вторник самолет будет вылетать из Лондона в 8:00 часов утра, а из Таллинна в 13:55. По субботам из Лондона в 15:45, а из Таллинна в 21:35.