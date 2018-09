ФОТО и ВИДЕО: Пассажирский самолет упал в воду при посадке

Авария произошла при посадке рейса PX73, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали при помощи лодок. На борту находились от 40 до 50 человек.

В заявлении авиакомпании говорится, что все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, но причину крушения не назвали, сообщает со ссылкой на The Associated Press портал телеканала "Дождь".

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8