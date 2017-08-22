Солнце полностью закрывалось на две с лишним минуты. Затмение стало самым долгим в истории.

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Полное солнечное затмение 21 августа смогли увидеть жители 14 штатов США. Полоса затмение соединила восточное и западное побережья страны.

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На несколько мгновений во тьму погрузились отдельные районы 14 американских штатов. Первым затмение встретило побережье западного штата Орегон. Его там можно было наблюдать с 9:04 по местному времени (19:04 по Эстонии). Через одиннадцать минут затмение происходило в столице штата – городе Сейлем.

Для тех, кто не мог лично наблюдать необычное природное явление, НАСА организовала прямую трансляцию. Вдоль Тихоокеанского побережья совершал полет снаряженный агентством самолет G-III, на борту которого находились специалисты ведомства. Также был устроен прямой эфир с американскими астронавтами на МКС, которые подтвердили, что имели прекрасную возможность наблюдать затмение.

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В столице США – Вашингтоне – затмение было частичным, но это не остановило президента Дональда Трампа, который лично наблюдал за явлением с балкона Белого дома в компании своей семьи и членов его администрации. Жители Вашингтона выбрали для наблюдения затмения самую большую открытую площадку города – Национальную аллею.

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Последним штатом на пути затмения стала Южная Каролина, а последим густонаселенным пунктом на его пути – город Чарльстон.

Следующее затмение в США можно будет увидеть в 2024 году, но лишь в нескольких штатах.

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