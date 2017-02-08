Конкурс проводится среди европейских стран с 2011 года. Главная цель конкурса — подчеркнуть значимость старых деревьев как природного и культурного наследия, напомнить о необходимости защищать и беречь их.

Вы тоже можете проголосовать за понравившееся вам дерево!

Голосовать можно 28 февраля 2017 года на сайте www.treeoftheyear.org. Результаты будут объявлены 21 марта в Брюсселе, когда во время торжественной церемонии представителям страны победителя будет вручен специальный приз.

В марте 2015 года титулом называться европейским деревом года был награжден 150-летний дуб на Ориссаареском стадионе на острове Сааремаа. Победе эстонского дуба способствовало его особое местоположение: “Европейское дерево 2015 года” с 1951 года растет посреди футбольного поля местной школы. Играющие в футбол школьники знают, как использовать дерево для умелых пасов.

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Saaremaa Island: football ground with tree on the pitch…

В 2016 года этот почетный титул получил венгерский дуб — старейшее дерево страны, напоминающее о густых венгерских лесах в XVIII веке. Легенда гласит, что если разлить по коре дуба молодое вино из первой откупоренной бутылки, то в следующем году обязательно будет хороший урожай винограда.

http://www.treeoftheyear.org

В финал 2017 года вышли 16 деревьев из Бельгии, Болгарии, Словакии, Чехии, Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Литвы и Польши. Эстония представлена в списке финалистов 100-летним дубом рядом со знаменитым памятником броненосцу “Русалка”.

http://www.treeoftheyear.org/

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