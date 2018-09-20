Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

Читатель Delfi сообщил, что пассажиры, вылетающие из Мальты в Таллинн, уже два с половиной часа ожидают своего рейса в самолете.

“За бутылочку воды Evian хотят три евро”, — жалуется один из путешественников, находящийся на борту самолета. “К счастью, работает кондиционер, температура в салоне нормальная”.

“Кажется, что Ryanair пытается сделать все возможное, чтобы задержка рейса была менее 3 часов. Это позволит авиакомпании избежать выплаты компенсации”, — считает турист.

Из-за задержки этого рейса, откладывается и вылет Таллинн — Мальта. Пассажирам, купившим билет в теплые края, придется ждать несколько часов в таллиннском аэропорту.