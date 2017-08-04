Количество пассажиров национальной авиакомпании Nordica в июле было в очередной раз рекордно высоким. Эстонский авиаперевозчик обслужил за месяц суммарно 65 215 пассажиров. Прирост по сравнению с июлем прошлого года составил 50,2%. При этом Nordica сохраняет лидерство с самой высокой долей отправлений из Таллиннского аэропорта — 27,8%. В течение июля Nordica выполнила в общей сложности 1098 полетов. Доля неотмененных рейсов составила 99,1%, а доля вылетов с отклонением не более чем в 15 минут от указанного в расписании времени — 77%, говорится в пресс-релизе.

Как отметил менеджер Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомас Уйбо, не самый лучший показатель вылетов с минимальными отклонениями обусловлен тем, что в сезон летних отпусков количество авиарейсов в Европе возрастает почти в три раза. “Повышение нагрузки сказывается и на функционировании наземных вспомогательных служб. Поэтому в ряде зарубежных аэропортов наши самолеты вынуждены гораздо дольше обычного ждать дозаправки и погрузки багажа. Нередко воздушное пространство уже переполнено и разрешение на взлет откладывается. Все эти сезонные аспекты ухудшают статистику точности работы многих авиакомпаний”.

Самыми популярными пунктами назначения Nordica в июле были Варшава, Мюнхен и Стокгольм. По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью, результаты деятельности авиакомпании текущим летом весьма отрадны. “Помимо увеличения пассажиропотоков между ключевыми пунктами назначения следует отметить рост популярности среди эстоноземельцев таких морских курортов как Сплит и Риека в Хорватии и Ницца во Франции. При необходимости мы увеличиваем число мест на наших рейсах в эти пункты назначения”, — пояснил Тоомас Уйбо.

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