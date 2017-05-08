Nordica стабильно развивается уже несколько месяцев подряд. Удобные беспересадочные и короткие рейсы и новые пункты назначения завоевывают доверие и поддержку населения – всё больше авиапутешественников выбирают Nordica.

В апреле Nordica выполнила 749 регулярных полетов, а также ряд партнерских рейсов вне Эстонии. По данным Таллиннского аэропорта, в апреле именно Nordica осуществила больше всего (23%) регулярных вылетов пассажирских рейсов из Таллинна. Больше всего пассажиров было на рейсах в Стокгольм и Мюнхен. 86,2% полетов в апреле состоялись по расписанию.

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В апреле Nordica при содействии LHV приобрела два самолета типа CRJ900. Один из этих самолетов будет обслуживать маршруты Nordica, а второй – маршруты LOT Polish Airlines. Один из имеющихся CRJ700 будет заменен на более крупный CRJ900, причем этот CRJ700 останется в качестве запасного самолета в Таллиннском аэропорту. Появление запасного самолета позволит Nordica обеспечить более высокий уровень качества и стабильности своих авиационных услуг, а также сэкономить средства. Новые самолеты прибудут в июне и июле.

Nordica продолжает развивать, в первую очередь, беспересадочные рейсы. В мае откроется сезонный маршрут в Гамбург и круглогодичный – в Санкт-Петербург. Оба этих пункта назначения отлично подходят как для городского отдыха, так и для посещения всевозможных массовых мероприятий. В августе откроется маршрут в Гетеборг, что порадует в первую очередь предпринимателей, поскольку Швеция является важным экспортным партнером Эстонии.

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