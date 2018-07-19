Количество путешественников и оборот с продаж Estravel выросли

По данным финансового отчета за 2017 год, оборот с продаж концерна Estravel за прошлый год составил 91 млн евро, а прибыль до вычета налогов составила 1,41 млн евро. Estravel является крупнейшим туристическим агентством в странах Балтии как по обороту с продаж, так и по количеству сотрудников (215). В 2017 году с помощью Estravel состоялось более 370 000 путешествий.

Член правления Estravel Анне Самлик рассказала, что в 2017 году с помощью фирм концерна Estravel в путешествие отправлялись примерно по 1000 клиентов в день, а за год были посещены 183 страны. “2017 год оказался для нас очень занятым — увеличилось количество и частных, и бизнес-клиентов, а в связи с председательством в ЕС мы приняли больше гостей, приезжающих на конференции, чем когда-либо ранее. В первой половине 2018 года также был отмечен рост в секторе туризма, и выросло количество как туристов из Эстонии, уезжающих в другие страны, так и туристов, посещающих Эстонию.”

Член правления Estravel Айво Такис добавил, что в прошлом году фирма завоевала и новые рынки: “В прошлом году мы приобрели турагентство Preferred Travel Services LLC, которое находится в Финиксе, США. Также к концерну прибавилось известное финское турагентство Helin Matkatoimisto OY, которому исполнилось 34 года.” Estravel — первое туристическое агентство в странах Балтии, которое вышло на рынок США. “Дочерние фирмы нашего концерна действуют в шести странах на трех континентах: в 16 бюро Estravel в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, США и Австралии работает 215 человек, и деятельность проходит под 10 разными брендами,” — рассказал Такис.