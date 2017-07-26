Hansa Bussiliinid AS начала маршрутные перевозки между Вильянди и Валмиерой. Новая линия обслуживает пассажиров раз в неделю.

По словам Мадиса Леппа, менеджера Hansa Bussiliinid по вильяндискому региону, новая автобусная линия Вильянди-Валмиера демонстрирует готовность компании, в прошлом году увеличившей оборот в полтора раза, к расширению на рынок международных маршрутных перевозок. “Наше предприятие всегда стремилось к росту и открытию новых направлений для пассажиров, а интерес жителей Вильянди к Латвии, нашему соседу, указывает на необходимость этого автобусного маршрута”, — пояснил Лепп в пресс-релизе.

Автобус отправляется из Вильянди каждую субботу в 10:00 и прибывает в Валмиеру в 11:35 с остановками в Султси, Каркси, Каркси-Нуйа, Лилли и Руйиене. Из Валмиеры автобус отправляется по субботам в 15:15 и прибывает в место назначения в 16:50.

Стоимость билетов на маршруте составляет 3–7 евро, и их можно приобрести на автобусном вокзале Вильянди, в автобусе или через сайт www.tpilet.ee. Билеты на направление Валмиера-Вильянди можно купить в автобусе.

Hansa Bussiliinid — компания, которая является частью концерна Hansabuss и обслуживает уездные маршруты в Харьюском, Пярнуском, Вильяндиском, Рапласком, Выруском и Хийуском уездах, а также осуществляет коммерческие маршрутные перевозки и оказывает чартерные услуги по всей Эстонии. Автобусный парк Hansa Bussiliinid насчитывает 148 автобусов, а персонал компании — 216 человек.