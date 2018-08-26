Конкуренция ужесточается. AirBaltic открывает новые рейсы из Таллинна и наступает на пятки Nordica

Delfi

Несмотря на все предпринимаемые airBaltic меры расширения влияния, эстонская Nordica по-прежнему твердо находится на позиции самой популярной авиакомпании, летающей из Таллинна. В этом году 23,1% всех пассажиров местного аэропорта воспользовались услугами эстонской национальной авиакомпании. Для сравнения — 15,3% пассажиров вылетели из аэропорта Таллинна на самолетах AirBaltic, что на 15,7% ниже, чем за такой же период прошлого года.

По словам члена правления Nordica Ахто Пярла, расширение маршрутной сети наших соседей в этом и следующем году приведет к изменению доли рынка. “Если посмотреть на количество дополнительных рейсов, объявленных в планах airBaltic, то можно предположить, что их рыночная позиция станет более агрессивной, и что Nordica — не единственная авиакомпания, которая столкнется с жесткой конкуренцией”, — сказал Пярл. Окончательные позиции станут ясны в течение следующего года — только тогда будет точно понятно, услугами какой авиакомпании пользуются больше, а какой меньше. В любом случае очевидно, что, если другие авиакомпании не предпримут ответных шагов по расширению как airBaltic, доля латышей на эстонском рынке существенно возрастет.

Читать еще

Планы Nordicа на следующий год пока точно не определены. На данный момент проводится обзор текущей и будущей конкуренции, после чего в маршрутную сетку будут внесены соответствующие изменения. Сильная конкуренция может также привести к закрытию определенных линий. “Расширение airBaltic, конечно, нас затронет, но нам кажется, что все довольно просто. Например, нам пришлось закрыть рейс Таллинн-Копенгаген, когда на этот же маршрут вышла авиакомпания SAS. Когда же мы увидели, что продукт SAS не был лучшим вариантом для бизнес-клиентов, мы снова вернули наши самолеты на эту линию. Кроме того, мы выполняем рейсы и в другие пункты назначения”, — сказал Пярл.

По мнению Пярла, расширение airBaltic будет на руку самим путешественникам — у них будет больше возможностей для выбора пункта назначения. Помимо того, это скажется на стоимости авиабилета. “Снижение цен будет логичным, и реалистично ожидать этого именно на добавленных рейсах. Как будет формироваться окончательная цена перелета на старых и новых направлениях, мы поймем в течение года, — добавил Пярл.