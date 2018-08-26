26.08.2018, 11:00

Конкуренция ужесточается. AirBaltic открывает новые рейсы из Таллинна и наступает на пятки Nordica

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Turist.ee
EST
Air Balticu lennuk Tallinna kohal.
Air Balticu lennuk Tallinna kohal.Foto: Air Baltic

Латвийская авиакомпания AirBaltic открывает еще несколько прямых линий из Таллинна, дублируя уже восемь пунктов назначения эстонской авиакомпании Nordica.

Руководство авиакомпании airBaltic продолжает расширять свое влияние в Эстонии, открывая три новых прямых рейса из Таллинна в этом году и еще три в июне следующего года. Таким образом, airBaltic будет летать из Таллинна в 12 городов, тем самым увеличивая свою долю на эстонском рынке.

По словам вице-президента airBaltic по управлению сетью авиамаршрутов Вольфганга Реусса, шесть новых направлений — Малага, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Стокгольм и Осло — одни из самых популярных среди жителей Эстонии. “За первые шесть месяцев этого года услугами airBaltic воспользовались свыше 205 000 эстоноземельцев. Число клиентов из Эстонии возросло на 12% по сравнению с этим же периодом прошлого года”, — заявил он.

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Поэтому, вполне очевидно, что для airBaltic Таллинн является важным пунктом в маршрутной сети авиакомпании. “Конкуренция высокая как в Эстонии, так и на других рынках, поэтому мы считаем важным расширять выбор направлений. Чтобы повысить качество обслуживания и обеспечить спокойствие клиентов, мы добавим с осени этого года в таллиннский аэропорт еще один сменный самолет”, — пообещал Реусс.

Delfi

Несмотря на все предпринимаемые airBaltic меры расширения влияния, эстонская Nordica по-прежнему твердо находится на позиции самой популярной авиакомпании, летающей из Таллинна. В этом году 23,1% всех пассажиров местного аэропорта воспользовались услугами эстонской национальной авиакомпании. Для сравнения — 15,3% пассажиров вылетели из аэропорта Таллинна на самолетах AirBaltic, что на 15,7% ниже, чем за такой же период прошлого года.

По словам члена правления Nordica Ахто Пярла, расширение маршрутной сети наших соседей в этом и следующем году приведет к изменению доли рынка. “Если посмотреть на количество дополнительных рейсов, объявленных в планах airBaltic, то можно предположить, что их рыночная позиция станет более агрессивной, и что Nordica — не единственная авиакомпания, которая столкнется с жесткой конкуренцией”, — сказал Пярл. Окончательные позиции станут ясны в течение следующего года — только тогда будет точно понятно, услугами какой авиакомпании пользуются больше, а какой меньше. В любом случае очевидно, что, если другие авиакомпании не предпримут ответных шагов по расширению как airBaltic, доля латышей на эстонском рынке существенно возрастет.

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Планы Nordicа на следующий год пока точно не определены. На данный момент проводится обзор текущей и будущей конкуренции, после чего в маршрутную сетку будут внесены соответствующие изменения. Сильная конкуренция может также привести к закрытию определенных линий. “Расширение airBaltic, конечно, нас затронет, но нам кажется, что все довольно просто. Например, нам пришлось закрыть рейс Таллинн-Копенгаген, когда на этот же маршрут вышла авиакомпания SAS. Когда же мы увидели, что продукт SAS не был лучшим вариантом для бизнес-клиентов, мы снова вернули наши самолеты на эту линию. Кроме того, мы выполняем рейсы и в другие пункты назначения”, — сказал Пярл.

По мнению Пярла, расширение airBaltic будет на руку самим путешественникам — у них будет больше возможностей для выбора пункта назначения. Помимо того, это скажется на стоимости авиабилета. “Снижение цен будет логичным, и реалистично ожидать этого именно на добавленных рейсах. Как будет формироваться окончательная цена перелета на старых и новых направлениях, мы поймем в течение года, — добавил Пярл.

На airBaltic поступает жалоб в 6 раз больше, чем на авиакомпанию Nordica.

Конечно, расширение маршрутной сети и появление новых направлений — это очень хорошо, но куда важнее качество предлагаемых услуг. Так, в прошлом году в Департамент защиты прав потребителей было подано 9 жалоб на авиакомпанию Nordica, тогда как на airBaltic — 41. Разница существенная, учитывая, что у Nordica в Эстонии клиентов значительно больше, чем у airBaltic. Однако в этом году у Nordica больше проблем, чем в прошлом. В течение первых шести месяцев этого года на Nordica было подано 16 жалоб, а на airBaltic 19. Основными причинами жалоб являются аннулирования или задержки рейсов.

По словам Ахто Пярла, у Nordica есть значительное преимущество. “В этом году мы сосредоточимся на качестве, постараемся сделать его основным принципом нашего развития. Мы должны работать, чтобы сохранить и улучшить качество, и, конечно, это один из аргументов, который говорит в нашу пользу”, — сказал он.

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