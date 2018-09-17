17.09.2018, 15:15

Nordica развивает свою деятельность на шведском рынке

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Turist.ee
EST
Nordica развивает свою деятельность на шведском рынке
Foto: Priit Simson

Regional Jet, дочерняя фирма эстонской авиакомпании Nordica, совершила вчера первый полет по маршруту Стокгольм–Арвидсъяур–Елливаре. Этот внутренний маршрут заказан шведскими местными самоуправлениями — Nordica и дочерняя фирма выиграли соответствующий конкурс с заключением договора в середине августа.

Реактивный самолет Nordica CRJ900 летает из Стокгольма в Елливаре с промежуточным приземлением в Арвидсъяуре дважды в день с понедельника по пятницу, время отправления 9.15 и 19.15, а также по воскресеньям в 20.30. Рейсы из Елливаре обратно в Стокгольм с промежуточным приземлением в Арвидсъяуре предусмотрены также дважды в день с понедельника по пятницу, время отправления 6.00 и 15.00. По воскресеньям можно летать из Арвидсъяура в Стокгольм в 15.00. По субботам рейсов нет.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, одним из главнейших направлений коммерческой деятельности для эстонской национальной авиакомпании является оказание экспортных услуг в других государствах. “Действующая в такой небольшой стране как Эстония авиакомпания должна рассматривать в качестве своего домашнего рынка по меньшей мере всю Европу. Если еще 15 лет назад можно было спокойно развивать авиационный бизнес исключительно в пределах Эстонии, то сегодня это делать гораздо сложнее. Одним перспективным решением является экспорт услуг в другие страны. Открывшийся вчера в Швеции маршрут — прекрасный пример такого развития нашего бизнеса”, отметил он.

Тоомас Уйбо добавил, что теперь эстоноземельцам удобно летать рейсами своей отечественной авиакомпании в шведскую Лапландию, где зимой всегда много снега и отличные лыжни и горнолыжные трассы. Расположенный в Елливаре лыжный центр Dundret проводит различные состязания мирового масштаба. Здесь также тренируются лыжные сборные многих стран.

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Nordica развивает свою деятельность на шведском рынке

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