Как говорится в пресс-релизе, латвийская авиакомпания airBaltic в мае 2017 года перевезла 316 915 пассажиров по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, в странах СНГ и Ближнего Востока, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за первые пять месяцев 2017 года airBaltic перевезла 1 193 243 пассажиров.

B мае авиакомпания осуществила 4 532 рейсов, что на +14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда airBaltic осуществила 3 988 рейса. В целом за первые пять месяцев этого года авиакомпания совершила 18 735 полётов.

Предложения

Soodsad lennupiletid ja hotellid Подробнее al. 63 €
Argipäevapakett spaahotell Laines Подробнее al 135 €
Patagoonia seiklusreis Argentiinas ja Tšiilis Подробнее 1400 €
Matk Šotimaa mägismaal. Подробнее 690 €
Jalgrattareis Marokos. Tuhande ja ühe öö linnadest kõrbedüünidele Подробнее 1190 €
Jalgrattamatk Gruusias. Rattareis Thušeetias: Euroopa ääremaal Подробнее 1090 €
Matk ümber Mont Blanci Подробнее 790 €
Jalgrattareis Nepalis. Kathmandust Tiibeti piirini. Подробнее 1290 €
Turist.ee
Читайте также:
Пассажиры выбрали самую удобную бюджетную авиакомпанию Европы (9)Пассажиры выбрали самую удобную бюджетную авиакомпанию Европы
Авиакомпания AirBaltic снизила цены на багаж втрое (2)Авиакомпания AirBaltic снизила цены на багаж втрое
ФОТО: Казбек, вино и пещерный город. Почему нужно поехать в Грузию в 2016 годуФОТО: Казбек, вино и пещерный город. Почему нужно поехать в Грузию в 2016 году
Пилоты рассказали о способах справиться со страхом полета и турбулентности (2)Пилоты рассказали о способах справиться со страхом полета и турбулентности
Перелет с сюрпризом: 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали (10)Перелет с сюрпризом: 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали
5 необычных вещей, которые необходимо сделать в Стамбуле5 необычных вещей, которые необходимо сделать в Стамбуле