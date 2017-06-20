Как говорится в пресс-релизе, латвийская авиакомпания airBaltic в мае 2017 года перевезла 316 915 пассажиров по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, в странах СНГ и Ближнего Востока, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за первые пять месяцев 2017 года airBaltic перевезла 1 193 243 пассажиров.

B мае авиакомпания осуществила 4 532 рейсов, что на +14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда airBaltic осуществила 3 988 рейса. В целом за первые пять месяцев этого года авиакомпания совершила 18 735 полётов.