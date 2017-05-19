На этой неделе национальная авиакомпания Nordica начала полеты в свои летние пункты назначения. Помимо круглогодичных маршрутов, в летний период с Nordica можно летать без пересадок еще в 6 популярных мест отдыха в Европе. Эстонская авиакомпания предлагает наибольшее число беспересадочных рейсов из Таллинна, обслуживая в настоящее время 18 стартующих из столицы маршрутов.

На этой неделе национальная авиакомпания Nordica начала полеты в свои летние пункты назначения в Германии, Украине, Франции и Хорватии. В сезон высокого спроса полеты в Ниццу, замечательный французский курорт, осуществляются дважды в неделю: по вторникам и субботам. Слетать в этот средиземноморский город без пересадок можно до 28 октября.

В Одессу на Черном море наша отечественная авиакомпания летает трижды в неделю: по средам, четвергам и субботам. Полеты на этот украинский курорт будут осуществляться до 14 октября.

В самые популярные места отдыха в Хорватии — Сплит и Риеку — можно сейчас летать 2-3 раза в неделю. Удобные беспересадочные рейсы позволяют перенестись на берег Адриатического моря менее чем за 3 часа. В летний сезон Nordica летает в Сплит по вторникам, четвергам и воскресеньям, а в Риеку — по средам и субботам. Слетать из Таллинна в Хорватию без пересадки можно до 30 октября.

Nordica предлагает возможность побывать в Берлине по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Полеты в портовый город Гамбург осуществляются трижды в неделю: по вторникам, пятницам и субботам в зимний период и по вторникам, четвергам и воскресеньям в летнее время.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, национальная авиакомпания с огромным удовольствием, в условиях комфорта и без пересадок доставляет эстоноземельцев на излюбленные европейские курорты и в другие интересные места. “Беспересадочный полет — самый удобный и быстрый способ путешествия, особенно летом и с детьми”, — отметил Тоомас Уйбо.