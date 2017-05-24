Две авиакомпании будут проводить в общей сложности до 28 полетов в неделю на линии Таллинн — Санкт-Петербург. Нужно ли так много?

Когда на прошлой неделе эстонская национальная авиакомпания открыла линию из Таллинна в Санкт-Петербург, конкурентное предложение сразу же сделала и российская авиакомпания РусЛайн, принадлежащая известному предпринимателю Николаю Уланову. При этом, одним из главных аэропортов российского перевозчика как раз считается воздушная гавань Санкт-Петербурга. Обе авиакомпании рассматривают открывшуюся линию как постоянную, а не на короткий летний период.

На данный момент Nordica предлагает каждую неделю до 13 рейсов в Санкт-Петербург и обратно (пока дни полета еще точно не установлены, c июля планируется более плотный график). РусЛайн же летает в Санкт-Петербург 2 раза в день (то есть туда-обратно 4 полета в день). Если добавить к этому возможность добраться до города на Неве на автобусах и поезде, встает справедливый вопрос — а так ли нужен такой плотный график?

Представитель российской авиакомпании Наталья Кошевар, специально приехавшая в понедельник в Таллинн для открытия новой линии, заявила, что РусЛайн начал развивать свои зарубежные полеты 2-3 года назад, когда была принята новая стратегия. Помимо внутрироссийских перелетов, авиакомпания совершает также рейсы в Осло, Вильнюс, Лейпциг, в Ригу из Москвы, Таллинн и Берген.

“Наше значительное преимущество заключается в том, что все наши рейсы выполняются в удобное время: полеты начинаются в 8 утра, а обратно можно улететь около 10 утра. Это особенно удобно для деловых путешественников, которые могут легко спланировать свой день. Кроме того, из Петербурга можно найти много хороших перелетов до других крупных российских городов”, — сказала Кошевар.

Флот авиакомпании состоит из самолетов типов Bombardier CRJ 100/200 и Embraer 120 ER с 50 посадочными местами, что ограничивает возможность более длительных перелетов.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Nordica Тоомас Уйбо заявил, что эстонский национальный перевозчик сможет составить конкуренцию российской авиакомпании. “Преимуществом Nordica является то обстоятельство, что из Таллинна можно выбрать много перелетов в другие города, например, по скандинавскому направлению".

Однако по сравнению с РусЛайном Nordica сейчас явно проигрывает: график полетов только строится, более точный план рейсов обещают представить только в июле, а билеты можно купить либо через клиентскую службу Nordica, либо же в турфирмах. “Сейчас, действительно, нельзя самим забронировать билеты через сайт авиакомпании. Надеемся разрешить все технические проблемы уже в первой половине июня”, — заявил Уйбо.

Причина, по которой обе авиакомпании открыли линию Таллинн — Санкт-Петербург в одно время, кроется в соглашении между третьими странами: когда полгода назад Nordica подала заявление о желании открыть линию в Санкт-Петербург, сразу же была найдена возможность аналогичных полетов и для российской авиакомпании.

“Соглашение между третьими странами (The Treaty on Open Skies, Договор по открытому небу - прим. Ред.) заключается в возможности совершать полеты на территории друг друга. Заключается это соглашение согласно предварительной договоренности между министерствами транспорта двух государств. Nordica открыла петербургскую линию не из-за деятельности РусЛайн, а из-за желания развивать и это направление. Это было независимое от деятельности других предприятий решение”.