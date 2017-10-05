Прирост по сравнению с сентябрем прошлого года составил 74%. При этом Nordica сохраняет лидерство с самой высокой долей отправлений из Таллиннского аэропорта — 28,5%. Авиакомпания совершила в сентябре 1158 полетов. Доля неотмененных рейсов составила 96%, а доля вылетов с отклонением не более чем в 15 минут от указанного в расписании времени — 72%.

Директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк отметил, что авиакомпания по-прежнему со значительным отрывом лидирует по количествам отправлений и прибытий в Таллинн. “Наше сентябрьское расписание рейсов было особенно плотным в связи с председательством Эстонии в Совете ЕС, соответственно увеличилось и количество пассажиров. К сожалению, при этом несколько ухудшился показатель регулярности рейсов. Мы придаем огромное значение своевременным вылетам, и в октябре эта статистика существенно улучшится. Ради этого мы уже предприняли соответствующие шаги. Обещаем и в дальнейшем повышать качество обслуживания. Мы намерены стать лучшей по вылетам из Таллинна авиакомпанией, обеспечивая отличные точность и регулярность”, — cообщает Свен Кукемельк в пресс-релизе Nordica.

Кроме того, на прошлой неделе Nordica анонсировала два новых летних маршрута: в Констанцу в Румынии и Охрид в Македонии.

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