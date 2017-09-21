Кипр — это очень чистые пляжи, отели с хорошим сервисом и неповторимое очарование во все времена года. Третий по величине остров Средиземноморья, расположенный недалеко от турецкого побережья, считается местом рождения Афродиты, богини любви и красоты. Поэтому неудивительно, что Кипр полон зелени и цветов, а горячее солнце ласкает дышащие историей руины и манит яркими морскими просторами.

Ryanair открывает прямой рейс из Таллинна в город Пафос на юго-западе острова Кипр с 26 марта 2018. На данный момент стоимость билетов туда-обратно начинается от 78 евро на 1 человека. В полете вы проведете 4 часа и 5 минут. Кроме того, авиакомпания обещает скидки на данное направление во время рекламных акций.

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Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Таллинн 12:30 – Пафос 16:35
Пафос 08:00 – Таллинн 12:05

Более подробную информацию можно найти на сайте авиаперевозчика.

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