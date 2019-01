США во власти лютых морозов: сейчас в Чикаго холоднее, чем в Антарктиде

Полярный вихрь, накрывший большую часть Соединенных Штатов, принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады. Метеорологи обещают, что в некоторых местах температура может опуститься до -50 градусов по Цельсию и даже ниже. В штатах Среднего Запада — Висконсине, Мичигане и Иллинойсе — и даже в еще более южных Алабаме и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение, пишет BBC.

“Я вышел на улицу, но смог там пробыть всего десять минут. Пальцы замерзли почти сразу, хотя я был в теплых перчатках. От холода из глаз текли слезы и сразу замерзали, превращаясь в крошечные льдинки. Голова начала трещать от мороза”, — пишет в социальных сетях проживающий в Чикаго эстонский журналист Стен Ханкевич. Самым ужасным, по его словам, событием стал полярный вихрь, принесший похолодание до минус 40 градусов. “Машины не заводились, люди попрятались по домам”, — описывает ситуацию Ханкевич.

“Все дело в исторической волне похолодания”, — рассказывает BBC метеоролог Рикки Кастро из Иллинойса. В Антарктике, где сейчас летний период, в некоторых местах температура на данный момент всего 25 градусов ниже нуля. На побережье и того меньше. В Чикаго же столбик термометра опустился ниже отметки 30 градусов. В Северной Дакоте зафиксировано 37 градусов ниже нуля, а во время полярного вихря ощущалось и все -54.

Как заявляют различные метеорологические службы, около 20 миллионов жителей США столкнулись в лютыми морозами. Во многих штатах отменены уроки, закрыты детские сады. “В среду и четверг почту не разносят”, — подтверждает Ханкевич.

Даже президент США Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, пошутил в “Твиттере”: “Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Возвращайся поскорей, ты нам так необходимо!”

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!