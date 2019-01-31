США во власти лютых морозов: сейчас в Чикаго холоднее, чем в Антарктиде

В американском городе Чикаго температура опустилась ниже 30 градусов. Семь человек погибло, не работают образовательные учреждения, транспорт встал. Дональд Трамп призывает тепло вернуться.

Полярный вихрь, накрывший большую часть Соединенных Штатов, принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады. Метеорологи обещают, что в некоторых местах температура может опуститься до -50 градусов по Цельсию и даже ниже. В штатах Среднего Запада — Висконсине, Мичигане и Иллинойсе — и даже в еще более южных Алабаме и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение, пишет BBC.

“Я вышел на улицу, но смог там пробыть всего десять минут. Пальцы замерзли почти сразу, хотя я был в теплых перчатках. От холода из глаз текли слезы и сразу замерзали, превращаясь в крошечные льдинки. Голова начала трещать от мороза”, — пишет в социальных сетях проживающий в Чикаго эстонский журналист Стен Ханкевич. Самым ужасным, по его словам, событием стал полярный вихрь, принесший похолодание до минус 40 градусов. “Машины не заводились, люди попрятались по домам”, — описывает ситуацию Ханкевич.

“Все дело в исторической волне похолодания”, — рассказывает BBC метеоролог Рикки Кастро из Иллинойса. В Антарктике, где сейчас летний период, в некоторых местах температура на данный момент всего 25 градусов ниже нуля. На побережье и того меньше. В Чикаго же столбик термометра опустился ниже отметки 30 градусов. В Северной Дакоте зафиксировано 37 градусов ниже нуля, а во время полярного вихря ощущалось и все -54.

Как заявляют различные метеорологические службы, около 20 миллионов жителей США столкнулись в лютыми морозами. Во многих штатах отменены уроки, закрыты детские сады. “В среду и четверг почту не разносят”, — подтверждает Ханкевич.

Даже президент США Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, пошутил в “Твиттере”: “Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Возвращайся поскорей, ты нам так необходимо!”