Tallink начинает поддерживать крупнейшую в мире систему электронных платежей AliPay

Tallink станет первым в Эстонии крупным предприятием торговли и поставщиком услуг, поддерживающим крупнейшую в мире систему электронных платежей AliPay, которой с июля можно воспользоваться для оплаты покупок и услуг на судах Megastar и Star, курсирующих между Таллинном и Хельсинки. Основной целевой группой AliPay с приблизительно 870 млн пользователей является продолжающий расти сегмент туристов из Китая, значится в пресс-релизе.

”Внедрение системы AliPay — еще один шаг компании Tallink на пути к обеспечению высокого уровня туристических услуг для растущего количества туристов из Азии на наших паромах, — сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Grupp. — Китайские туристы часто принимают решение, основываясь на том, можно ли в месте назначения пользоваться электронным кошельком AliPay, поэтому предоставление такой возможности совершенно логично с нашей стороны”.

С 1 июля во всех пунктах продажи на борту судов Megastar и Star за товары и услуги Tallink можно расплатиться при помощи системы электронных платежей AliPay. На других кораблях Tallink и Silja Line возможность использования AliPay появится к концу лета.

Туристы из Азии составляют четвертую по численности группу пассажиров на судах Tallink — с начала года на кораблях Tallink побывало уже больше 250 000 человек из Азии. Самый заметный рост наблюдался именно на линии Таллинн-Хельсинки, которая к настоящему моменту насчитывает на 45 000 азиатских клиентов больше, чем за весь прошлый год.