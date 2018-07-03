03.07.2018, 07:45

Tallink начинает поддерживать крупнейшую в мире систему электронных платежей AliPay


rus.delfi.ee
EST
Tallink Megastar
Tallink MegastarFoto: Ilmar Saabas

Tallink станет первым в Эстонии крупным предприятием торговли и поставщиком услуг, поддерживающим крупнейшую в мире систему электронных платежей AliPay, которой с июля можно воспользоваться для оплаты покупок и услуг на судах Megastar и Star, курсирующих между Таллинном и Хельсинки. Основной целевой группой AliPay с приблизительно 870 млн пользователей является продолжающий расти сегмент туристов из Китая, значится в пресс-релизе.

”Внедрение системы AliPay — еще один шаг компании Tallink на пути к обеспечению высокого уровня туристических услуг для растущего количества туристов из Азии на наших паромах, — сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Grupp. — Китайские туристы часто принимают решение, основываясь на том, можно ли в месте назначения пользоваться электронным кошельком AliPay, поэтому предоставление такой возможности совершенно логично с нашей стороны”.

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С 1 июля во всех пунктах продажи на борту судов Megastar и Star за товары и услуги Tallink можно расплатиться при помощи системы электронных платежей AliPay. На других кораблях Tallink и Silja Line возможность использования AliPay появится к концу лета.

Туристы из Азии составляют четвертую по численности группу пассажиров на судах Tallink — с начала года на кораблях Tallink побывало уже больше 250 000 человек из Азии. Самый заметный рост наблюдался именно на линии Таллинн-Хельсинки, которая к настоящему моменту насчитывает на 45 000 азиатских клиентов больше, чем за весь прошлый год.

”Значение рынка Азии для компании Tallink Grupp растет, и клиенты из этой части мира ценят наши усилия — количество пассажиров на паромах заметно увеличивается год от года, и мы неоднократно получали признание в виде китайских премий в области туризма”, — сообщил Ныгене.

В мае на крупнейшей туристической выставке в Шанхае компания Tallink получила самую престижную в Китае премию в области туризма CTW (Премия за ориентированность на китайских туристов) — ”золото” в категории инноваций. В 2016 году Tallink был присужден бронзовый уровень в категории качества обслуживания.

С порядка 870 млн пользователей AliPay является самым крупным в мире поставщиком услуг электронного кошелька и входит в международный торговый концерт Alibaba, оцениваемый в 500 млрд долларов. Помимо платежной платформы AliPay в группу компаний Alibaba входят такие интернет-магазины, как Alibaba и AliExpress.

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Концерн Alibaba Group был основан в 1999 году в Китае бывшим преподавателем английского языка Джеком Ма, его целью было создание платформы, на которой небольшие компании могли бы оперировать на равных условиях.

Подавляющее большинство клиентов AliPay — свыше 600 млн — на сегодняшний день находятся в Китае, где при помощи AliPay осуществляется приблизительно половина всех внутренних платежей. В последние пару лет в дополнение к рынкам Азии сервис AliPay стал использоваться в Европе, США и Океании.

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