14.06.2018, 11:00

Теплая погода в Эстонии приводит к снижению стоимости пакетных туров за границу

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Риво Вески
Риво Вески
EST 4
Теплая погода в Эстонии приводит к снижению стоимости пакетных туров за границу
Foto: Karin Kaljuläte

В результате установившейся теплой погоды многие туристические агентства Эстонии стали предлагать очень хорошие скидки и акции на пакетные туры в южные страны.

Кюллики Малкен, одна из руководителей Estravel, согласна с тем, что цены на туристические путевки в данный момент очень низкие. Кроме того, сейчас можно найти много отличных предложений “последней минуты”. После теплых весенних месяцев в Эстонии на стоимость туристических пакетов влияет так называемая динамическая модель ценообразования, которая также используется многими транспортными и летными компаниями. “Это означает, что цены зависят от спроса и количества свободных мест”, — поясняет Малкен, уточняя, что при более холодной погоде весной и летом спрос на отдых в жарких странах гораздо выше.

Однако Малкен призывает помнить, что самая дешевая поездка может не соответствовать ожиданиям отдыхающих. Например, при выборе поездки в Турцию следует учитывать, что уровень гостиниц с одинаковым рейтингом звезд может сильно различаться.

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При выборе поездки, Малкен рекомендует изучить список услуг, которые входят в стоимость туристического пакета. По ее мнению, очень полезно читать отзывы туристов о каком-то конкретном отеле, узнавать различия между авиакомпаниями, поскольку в подобных дешевых предложениях предлагаемые отели, перелеты и дополнительные услуги могут отличаться качеством и удобством.

Также стоит попросить совета у консультанта по путешествиям. Специалист сможет подобрать подходящий туристический пакет, который отвечал бы запросам любого человека.

Доходы туристических фирм зависят от погоды в Эстонии

Количество дней отдыха в других странах в значительной степени зависит от местной погоды. “Когда обещают прохладное и дождливое лето, покупается больше поездок, чем в теплое лето. Часть путешественников откладывает организацию отдыха до последней минуты, решая, что купят какую-нибудь путевку за пару дней до начала отпуска. Если стоит хорошая погода, то мы теряем этих клиентов, так как они решают остаться дома и наслаждаться солнцем здесь. Если же устанавливается плохая погода, идут дожди, то они начинают изучать туристические предложения”, — объясняет Малкен.

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На данный момент самыми популярными туристическими направлениями Estravel в летние месяцы являются курорты Южной Европы. На первом месте, значительно обгоняя всех, стоит Греция. Далее следуют Болгария, Турция, Испания, Италия, Хорватия, Черногория и Франция. Последнее время все чаще запрашивают и отдых в США.

По словам одного из руководителей Kidy Tour Эли Александровой, большую роль играет также и начало школьных каникул у детей. “Мы готовы к тому, что цены будут повышаться в результате роста спроса. Кроме того, в Турции начинается высокий сезон. Те, кто надеется на хорошие предложения “последней минуты”, должны, напротив, поспешить ”, — говорит Александрова.

По ее мнению, цена может зависеть и от самого клиента. Например, семьи, путешествующие с детьми, хотят гораздо больше, чем просто остановиться в отеле и позагорать на пляже. Как правило, такие туристы предпочитают туры с питанием, им важны просторные комнаты, профессиональное обслуживание, разнообразные развлечения и мероприятия, предусмотренные специально для детей, наличие бассейнов, которые подходили бы для самых маленьких путешественников.

В зависимости от пожеланий путешественника туристическое агентство всегда сможет подобрать подходящее предложение: хороший отель для отдыха семей с детьми, гостиницу, где, напротив, не разрешено присутствие детей (16+) или роскошное жилье премиум-класса для тех, кто изначально имеет очень высокие требования к номерам, услугам и питанию.

“Таким образом, стоимость путевки зависит от сезона, но с другой стороны, важными факторами также являются заполняемость отеля и особые пожелания клиента”, — заявила Александрова.

Несмотря на то, что установившаяся теплая погода действительно повлияла на стоимость предложений “последней минуты” от туристической фирмы Kidy Tour, но все же главным фактором формирования стоимости путевки служит бюджет будущей поездки. “Если сравнить недельный отдых в 5-звездочном отеле в Турции с аналогичной гостиницей в Эстонии, разница будет значительная. И не в пользу Эстонии. Предложения по Турции выигрывают в цене даже в высокий сезон в июне ”, — считает Александрова.

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