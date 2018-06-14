Теплая погода в Эстонии приводит к снижению стоимости пакетных туров за границу

При выборе поездки, Малкен рекомендует изучить список услуг, которые входят в стоимость туристического пакета. По ее мнению, очень полезно читать отзывы туристов о каком-то конкретном отеле, узнавать различия между авиакомпаниями, поскольку в подобных дешевых предложениях предлагаемые отели, перелеты и дополнительные услуги могут отличаться качеством и удобством.

Также стоит попросить совета у консультанта по путешествиям. Специалист сможет подобрать подходящий туристический пакет, который отвечал бы запросам любого человека.

Доходы туристических фирм зависят от погоды в Эстонии

Количество дней отдыха в других странах в значительной степени зависит от местной погоды. “Когда обещают прохладное и дождливое лето, покупается больше поездок, чем в теплое лето. Часть путешественников откладывает организацию отдыха до последней минуты, решая, что купят какую-нибудь путевку за пару дней до начала отпуска. Если стоит хорошая погода, то мы теряем этих клиентов, так как они решают остаться дома и наслаждаться солнцем здесь. Если же устанавливается плохая погода, идут дожди, то они начинают изучать туристические предложения”, — объясняет Малкен.

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На данный момент самыми популярными туристическими направлениями Estravel в летние месяцы являются курорты Южной Европы. На первом месте, значительно обгоняя всех, стоит Греция. Далее следуют Болгария, Турция, Испания, Италия, Хорватия, Черногория и Франция. Последнее время все чаще запрашивают и отдых в США.

По словам одного из руководителей Kidy Tour Эли Александровой, большую роль играет также и начало школьных каникул у детей. “Мы готовы к тому, что цены будут повышаться в результате роста спроса. Кроме того, в Турции начинается высокий сезон. Те, кто надеется на хорошие предложения “последней минуты”, должны, напротив, поспешить ”, — говорит Александрова.

По ее мнению, цена может зависеть и от самого клиента. Например, семьи, путешествующие с детьми, хотят гораздо больше, чем просто остановиться в отеле и позагорать на пляже. Как правило, такие туристы предпочитают туры с питанием, им важны просторные комнаты, профессиональное обслуживание, разнообразные развлечения и мероприятия, предусмотренные специально для детей, наличие бассейнов, которые подходили бы для самых маленьких путешественников.