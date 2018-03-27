ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа

Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!

ESTONIA Resort Hotel & Spa — домашнее “сауна-меню” с перчинкой

ESTONIA Resort Hotel & Spa**** — это новый и стильный 4-звездочный курортный отель в летней столице Пярну. Создатели отеля почерпнули вдохновение в природе Эстонии, национальных традициях, ручной работе и культуре. Здесь удобства четырехзвездочного отеля сочетаются с эстонскими спа- и банными удовольствиями.

Посетителей ждет уникальный в своем роде центр SPA & SAUN и ACTIVESPA, где можно позаботиться о своем здоровье, восстановить баланс между телом и душой как наслаждаясь спа-уходами, так и на уроках йоги и групповых тренировках. В центре SPA & SAUN есть уникальный во всей Прибалтике и Скандинавии бассейн Мертвого моря с содержанием соли 33%, в котором можно без труда покачаться на поверхности воды. В “меню” спа предлагаются на выбор самобытные эстонские и спа-уходы с восточной перчинкой от классического массажа до уходов Сундари.

В курортном отеле имеется 106 номеров со всеми удобствами, соответствующих уровню четырехзвездочного отеля. Также имеется современный конференц-центр, рассчитанный на более чем 300 гостей. Меню à la carte ресторана NOOT черпает вдохновение в современной эстонской кухне, выводя вкусовые впечатления на совершенно новый уровень. В стоимость размещения входит обильный завтрак-buffet и неограниченное пользование центром SPA & SAUN.

Лучшие предложения найдете на домашней странице Estonia Resort & Spa.

Отель и конференц-центр V Spa в сердце Тарту — спа- и конференц-центр на крыше

В центре города Тарту вот уже год открыт спа- и конференц-отель V Spa. В нем гостей ждут размещение на высшем уровне, один из крупнейших в странах Балтии спа-комплексов, ресторан, кафе и оснащенный самой современной техникой конференц-центр. В спа также имеется особая зона с покрытым теплым песком полом, так что вместо того, чтобы отправляться отдыхать на заграничный курорт, окунуть пальцы ног в теплый песочек и спокойно отдохнуть можно и в Тарту. Буква V в названии отеля означает витальность и жизненную силу и отмечает начало пути, ведущего к счастью.

Среди 86 соответствующих уровню четырех звезд номеров отеля также имеются как предлагающие самые лучшие возможности для отдыха номера класса superior и deluxe номера с джакузи, так и два роскошных свита. Номера очень просторные. Домашний уют создают мягкие шерстяные ковры на полах, но также есть возможность выбрать номера с неаллергенным паркетом.

И словно вишенка на торте — на четвертом этаже под стеклянной крышей расположен уникальный спа-центр с бассейнами, саунами и помещениями для процедур по уходу. В мире саун V можно понежиться в 11 саунах, отличающихся уровнем влажности и температурой. Уникальным делает спа мир соли с солевым бассейном и солевыми саунами, а также мир расслабления с цветотерапией и караван-комнатой. Разумеется не обходится здесь и без джакузи, японского бассейна, детских бассейнов и аттракционов, а также массажных ручьев и бассейном для расслабления с круговым течением.

Лучшие вкусовые впечатления из различных кухонь мира предлагает ресторан отеля Joyce, а для уютных встреч подойдет бар в фойе отеля. Joyce предлагает вкусовые впечатления класса Michelin, но делает это в свободной атмосфере и из качественного местного сырья.

Добро пожаловать в Тарту в V спа- и конференц-отель — насладиться по максимуму при любой погоде!

Очарование столицы — Tallink Spa & Conference Hotel

Tallink Spa & Conference Hotel — нечто намного большее, чем просто место для ночлега. Здесь переплетаются активная конференция и расслабляющий спа-отдых. Отель предлагает удобное размещение в современных номерах, обильный завтрак-buffet и вкусовые впечатления в ресторане Nero, широкий выбор услуг для красоты и хорошего самочувствия в салоне Hera, а также функциональный конференц-центр с просторными помещениями и расслабляющий отдых в водном центре Aqua Spa.

Водный центр с уникальным интерьером Aqua Spa — это чувственный опыт, дарящий свежую энергию и положительные мысли. Помимо паровых и финской бани, в Aqua Spa также есть предлагающая интересные впечатления каменная скамья в хамаме, подобную которой найти не так-то и просто. В спа есть джакузи, круглогодично открытый бассейн под открытым небом и бар у бассейна внутри помещения. Для маленьких посетителей открыт детский бассейн глубиной 30 см.

В стоимость размещения в отеле Tallink Spa & Conference Hotel входит посещение водного центра Aqua Spa, который открывается для гостей отеля уже в 8 часов утра. Не размещающиеся же в отеле гости могут посещать Aqua Spa с 10 до 22 часов. Приватная сауна Aqua Spa рассчитана на 12 человек. В финской сауне также имеется просторный предбанник, где можно насладиться прохладительными напитками и закусками.

Позвольте себе расслабляющий отдых в отеле Tallink Spa & Conference!

Посмотреть поближе спа Aqua Spa, познакомиться с отелем Tallink Spa & Conference Hotel.

Fra Mare Spa в приморском Хаапсалу

Fra Mare Thalasso SPA расположен в милом курортном городе Хаапсалу в 100 км от Таллинна. С одной стороны отель расположен недалеко от залива Хаапсалу и на расстоянии небольшой пешей прогулки от центра города Хаапсалу, а с другой стороны он окружен дарящим здоровье сосновым бором Паралепа.

В марте 2018 года спа отметил свою 21-ю годовщину со дня открытия. За этот поучительный и довольно долгий период времени сформировался и выучился мотивированный и профессиональный персонал, предлагающий посетителям незабываемый отдых и делающий невозможное возможным.

Во Fra Mare можно просто разместиться, насладиться различными спа-пакетами, побаловать себя изысканными вкусами, покупаться в бассейне с морской водой, понежиться в банях, а также организовать конференции и прочие фирменные мероприятия.

К стилю жизни Fra Mare Spa также относится использование для расслабления и ухода одной из визитных карточек Хаапсалу — морской грязи с 200-летней историей. Это единственный спа в Эстонии, где можно испытать на себе талассотерапию. Основными элементами классического талассо являются морская грязь, морская вода, морское питание и морской воздух, которые применяются во время уходов и для расслабления уже во многих странах мира.

Морская терапия обладает различными положительными и оздоравливающими свойствами — она помогает расслабиться и снизить уровень возникающего в повседневной жизни стресса, чрезмерной рабочей нагрузки и усталости.

Расположенный на расстоянии небольшой пешей прогулки Хаапсалу зимой по-прежнему тихий город с ведущими к морю улицами и чарующими и завораживающими панорамами; летом же Хаапсалу превращается в дом для многих ставших уже традицией популярных мероприятий и фестивалей.

Хаапсалу любит и детей. В епископском городище, да и в другим местах в городе можно встретить много детских игровых площадок. В Хаапсалу также находится страна чудес иллюстратора книг Астрид Линдгрен Илон Викланд. А в известных кафе и ресторанах Хаапсалу гостей ждет немало вкусовых сюрпризов.

Больше расслабляющих новостей найдете на домашней странице Fra Mare Spa.

Достойный открытия Toila Spa Hotell

Если душа жаждет теплого солнышка, а тело — бодрости, то отдохнуть под солнцем и пальмами можно прямо здесь, в Эстонии, в wellness-центре отеля Toila SPA Орхидея (Orhidee).

В отеле можно восстановить свой энергетический баланс, наслаждаясь процедурами по уходу вместе со своим спутником или спутницей. А можно и почувствовать истинную радость бытия родителем. Пакет “Твой счастливый малыш” поможет отодвинуть на задний план все повседневные заботы и провести качественное время со своей малюткой. Все дети могут порезвиться в большой игровой комнате, где, катаясь с горок и лазая по лазалкам, уж точно не будет скучно!

Посетителям, заботящимся о своем здоровье, мы рекомендуем попробовать лечебный пакет, который восстанавливает и помогает предотвратить проблемы со здоровьем. Ведь человек счастлив тогда, когда чувствует себя хорошо!

Если же вы хотите вывезти свой коллектив из повседневной рутины и провести семинар немного иначе, то воспользуйтесь возможностью выразить себя в Глиняной комнате посредством керамики или провести турнир по мини-гольфу — успех мероприятия гарантирован в любом случае.

Toila SPA Hotell — впечатления при любой погоде!