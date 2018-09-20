20.09.2018, 15:38

Ученые готовятся к извержению века: в Исландии "просыпается" вулкан Катла

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Turist.ee
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IslandFoto: Emmanuel Dunand, AFP

По мнению исландских и британских вулканологов, проснувшийся гигант может принести еще больше проблем, чем печально известное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.

По данным ученых, на данный момент вулканические выбросы в этом месте составляют около 20 000 тонн ежедневно. Это означает, что вулканическая активность приближается к наивысшей степени опасности из-за вероятного поднятия уровня магмы. Кроме того, в районе вулкана Катлы наблюдается значительное увеличение числа землетрясений, а также более активное таяние ледяной шапки вулкана.

“Катла извергает очень много газа, а это значит, что вулканическая магма поднялась настолько высоко, что углекислый газ может рвануть в любую минуту”, — говорит Мартин Холм, вулканолог из университета Копенгагена.

Последнее крупное извержение Катлы произошло в 1918 году. Оно продолжалось более месяца, и, как пишет The Guardian, “превратило день в ночь, лишило посевы солнечного света и уничтожило домашний скот”.

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По мнению Мартина Холма, можно предположить, что извержение вулкана произойдет в самое ближайшее время. “В следующем месяце? Через несколько лет? Это может случиться даже завтра, правда, я склонен думать, что для полного пробуждения вулкана требуется еще время”, — заявляет Холм.

Вулкан Катла значительно крупнее и мощнее своего соседа Эйяфлайтлайокудля, извержение которого парализовало на несколько дней авиасообщение над Европой весной 2010 года. “Если Катла окончательно проснется, авиационный коллапс станет меньшей из бед: основной проблемой станет таяние ледников и затопление гигантской территории. А с учетом того, что еще несколько крупных вулканов Исландии находятся в активной стадии “пробуждения”, масштаб последствий будет катастрофическим”, — считает Холм.

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