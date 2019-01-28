В антарктической экспедиции может принять участие и Керсти Кальюлайд

“Вопросы климата являются одним из ключевых моментов будущего нашей планеты, и эта экспедиция, которая должна привлечь внимания к проблемам климата, безусловно станет замечательным событием”, — сказал советник президента Таави Линнамяэ. “Это также причина, почему канцелярия президента Эстонии приняла участие в планировании этой научно-исследовательской миссии”, — добавил он.

Как стало известно Delfi, возможно, участие в поездке примет и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. “Пока рано говорить, поедет ли глава государства в эту экспедицию, и если да, то на какой срок и каким образом”, — отмечает Линнамяэ.

Экспедиция будет проходить с июля 2019 года по февраль 2020 года и повторит исторический маршрут адмирала Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена из Кронштадта до Антарктиды. Планируется, что путешествие завершится 27 января 2020 года в водах Антарктиды, когда торжественно отметят 200-летие открытия ледяного континента.