В горах Марокко зарезали двух скандинавских туристок

По данным издания La Quotidienne, вчера в 7 км от города Имлиль в Марокко были найдены тела двух 20-летних туристок со следами ножевых ранений в области шеи. Одна из убитых была из Дании, другая — из Норвегии. Как сообщается, девушки путешествовали по Марокко и отправились в поход в горы.

Как пишет марокканский портал Medias24, тела были найдены рядом с палаткой у подножия горы Тубкаль в Атласских горах недалеко от популярного среди туристов города Имлиль. Место преступление было оцеплено, ряд дорог был заблокирован, а все ранее забронированные походы в горы были отменены в целях безопасности. Местные жители утверждают, что девушки пошли в горы на свой страх и риск — их палатка располагалась далеко от главных туристических маршрутов, и ни один гид не разрешил бы им туда идти, разбивать палатку и в одиночку ночевать, тем более, что сейчас из-за холодной погоды условия для походов самые плохие.