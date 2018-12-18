В горах Марокко зарезали двух скандинавских туристок

В окрестностях самой высокой горы Марокко, популярной также и среди путешественников из Эстонии, насильственной смертью погибли две девушки-альпинистки.
По данным издания La Quotidienne, вчера в 7 км от города Имлиль в Марокко были найдены тела двух 20-летних туристок со следами ножевых ранений в области шеи. Одна из убитых была из Дании, другая — из Норвегии. Как сообщается, девушки путешествовали по Марокко и отправились в поход в горы.
Как пишет марокканский портал Medias24, тела были найдены рядом с палаткой у подножия горы Тубкаль в Атласских горах недалеко от популярного среди туристов города Имлиль. Место преступление было оцеплено, ряд дорог был заблокирован, а все ранее забронированные походы в горы были отменены в целях безопасности. Местные жители утверждают, что девушки пошли в горы на свой страх и риск — их палатка располагалась далеко от главных туристических маршрутов, и ни один гид не разрешил бы им туда идти, разбивать палатку и в одиночку ночевать, тем более, что сейчас из-за холодной погоды условия для походов самые плохие.
“Это трагедия! У нас ничего подобного никогда не случалось”, — говорит один из местных гидов Мустафа, по словам которого, местность эта всегда считалась безопасной для туристов.
Сегодня, 18 декабря, полиция задержала одного подозреваемого. Следствие ведется. Полицейские ведут также поиски других причастных к убийству.