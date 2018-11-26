В Индонезии в желудке мертвого кашалота найдено более тысячи пластиковых фрагментов
В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти шесть килограммов пластикового мусора, пишет BBC.
В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти шесть килограммов пластикового мусора, пишет BBC.
Туша млекопитающего длиной более девяти метров была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября. Среди найденных предметов — 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакета и два шлепанца.
Эта находка ужаснула экологов.
Страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.
“Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно”, — цитирует Associated Press координатора Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.
“Определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения”, — добавила она.
Сотрудники фонда WWF в Индонезии подробно описали в “Твиттере”, что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).
5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu— WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.
Использование огромного количества одноразовых товаров из пластмассы и низкая развитость системы утилизации мусора приводят к серьезным экологическим проблемам в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезии, пишет BBC.
Согласно докладу по защите окружающей среды экологической организации Ocean Conservancy и Центра бизнеса и охраны окружающей среды компании McKinsey, пять стран региона — Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд — производят до 60% пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан,
Считается, что из-за пластиковых пакетов ежегодно погибают сотни морских животных. В июне у южного побережья Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 полиэтиленовых пакетов.
Доклад, опубликованный в начале этого года, предупреждал о том, что количество пластика в океане за десятилетие может утроиться, если не предпринимать мер по сдерживанию этого потока.
В конце прошлого года ООН заявила, что морской фауне наносится непоправимый ущерб: в океаны ежегодно попадает примерно 10 млн. тонн пластмассовых отходов.
Järelravi kliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 10.12.2018
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018