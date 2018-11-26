26.11.2018, 11:00

В Индонезии в желудке мертвого кашалота найдено более тысячи пластиковых фрагментов


bbcrussian.com
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В Индонезии в желудке мертвого кашалота найдено более тысячи пластиковых фрагментов
Scanpix / REUTERS:SOCIAL MEDIA

В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти шесть килограммов пластикового мусора, пишет BBC.

Туша млекопитающего длиной более девяти метров была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября. Среди найденных предметов — 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакета и два шлепанца.

Эта находка ужаснула экологов.

Страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

“Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно”, — цитирует Associated Press координатора Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.

“Определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения”, — добавила она.

Сотрудники фонда WWF в Индонезии подробно описали в “Твиттере”, что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).

Губительный пластик

Использование огромного количества одноразовых товаров из пластмассы и низкая развитость системы утилизации мусора приводят к серьезным экологическим проблемам в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезии, пишет BBC.

Согласно докладу по защите окружающей среды экологической организации Ocean Conservancy и Центра бизнеса и охраны окружающей среды компании McKinsey, пять стран региона — Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд — производят до 60% пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан,

Считается, что из-за пластиковых пакетов ежегодно погибают сотни морских животных. В июне у южного побережья Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 полиэтиленовых пакетов.

Доклад, опубликованный в начале этого года, предупреждал о том, что количество пластика в океане за десятилетие может утроиться, если не предпринимать мер по сдерживанию этого потока.

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В конце прошлого года ООН заявила, что морской фауне наносится непоправимый ущерб: в океаны ежегодно попадает примерно 10 млн. тонн пластмассовых отходов.

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