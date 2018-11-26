В Индонезии в желудке мертвого кашалота найдено более тысячи пластиковых фрагментов

Туша млекопитающего длиной более девяти метров была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября. Среди найденных предметов — 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакета и два шлепанца.

Эта находка ужаснула экологов.

Страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

“Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно”, — цитирует Associated Press координатора Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.

“Определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения”, — добавила она.

Сотрудники фонда WWF в Индонезии подробно описали в “Твиттере”, что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).