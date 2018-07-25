25.07.2018, 11:00

В ожидании очень низких цен: на рынок Прибалтики выходит TUI — один из лидеров мирового туризма

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Turist.ee
EST 2
lennujaam
lennujaamFoto: Shutterstock

Для любителей путешествий есть повод для радости — как сообщает туристический портал skaties.lv, туристический гигант TUI расширяет сферу своего влияния в Прибалтике и открывает офис в Риге. Это означает, что с приходом одной из крупнейших мировых туристических компаний в странах Балтии будет острая конкуренция за покупателей, понижение цен и, как ожидается, открытие новых и экзотических рейсов.

Сегодня TUI — целая группа компаний, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом рынке. TUI Group образована в 2014 году в результате слияния двух крупнейших европейских туристических компаний: немецкой TUI AG и британской TUI Travel PLC. Штаб-квартира объединенной компании TUI Group расположена в Германии, ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже и входят в расчет индекса FTSE 100.

TUI Group обслуживает более 20 млн клиентов в год, предлагая отдых в 180 странах мира. Группа TUI включает около 67 000 работников, свыше 325 отелей в более чем 30 странах мира, 150 самолетов, 15 круизных лайнеров и др. Только в Европе TUI имеет свыше 3 000 офисов продаж. TUI Group обладает самым большим чартерным флотом в Европе — более 130 самолетов. В концерн входят известные цепочки отелей RIU, Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort и многие другие.

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До этого предложениями TUI можно было воспользоваться в Финляндии, где постоянно поступают в продажу “горящие” путевки — например, на прошлой неделе продавались билеты туда-обратно Хельсинки-Пхукет за 190 евро или Стокгольм-Ямайка (137 евро).

На данный момент на сайте cv.lv ищут 3 человек для работы в компании TUI Baltic на туристическом рынке Латвии. В Литве и Эстонии требуется пока по одному человеку.

Ожидается, что более подробно о свои планах в Прибалтике руководство компании TUI объявит в течение ближайших недель.

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В ожидании очень низких цен: на рынок Прибалтики выходит TUI — один из лидеров мирового туризма

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Для любителей путешествий есть повод для радости — как сообщает туристический портал skaties.lv, туристический гигант TUI расширяет сферу своего влияния в Прибалтике и открывает офис в Риге. Это означает, что с приходом одной из крупнейших мировых туристических компаний в странах Балтии будет острая конкуренция за покупателей, понижение цен и, как ожидается, открытие новых и экзотических рейсов.
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