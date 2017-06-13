”Отправляясь в плавание на судах Tallink, непременно возьмите с собой рейсовый документ — паспорт или ID-карту. Их вас попросят предъявить в кассах регистрации в портах, а выборочно также у главного входа на судно”, — рассказал руководитель безопасности судовладельца Tallink Grupp Арманд Сымер.

”Поскольку проверки со стороны официальных органов власти, вероятно, также станут проводиться чаще, мы просим пассажиров, поднимаясь на борт и сходя с судна, запасаться дополнительным временем и с пониманием относиться к возможным очередям”, — отметил Сымер.

”Дополнительные проверки и меры применяются с целью еще заметнее повысить безопасность пассажиров. Все они согласованы с официальными властями”, — уточнил Сымер.

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