В результате очередной забастовки Ryanair аннулировал сотни рейсов

По словам Мариуса Стонкуса, руководителя предприятия Skycop, занимающегося востребованием компенсаций с авиакомпаний, организованные забастовки работников авиакомпаний до сих пор относятся к категории чрезвычайных обстоятельств, ввиду чего авиакомпания Ryanair не обязана выплачивать возмещение за моральный ущерб, размер которого достигает 600 евро.

“Мы все же призываем всех пассажиров Ryanair проверить информацию о своих рейсах и помнить, что авиаперевозчики обязаны позаботиться о каждом пассажире, который вынужден дожидаться своего рейса больше двух часов — предоставить еду и напитки, обеспечить доступ к интернету и при необходимости организовать размещение”, — прокомментировал Стонкус.

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) всё же рекомендует всем пассажирам, рейсы которых были отменены в результате забастовки сотрудников Ryanair, требовать возмещения морального ущерба — компенсация может достигать 600 евро.

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Поскольку, по словам руководителя Skycop, согласно регламенту Совета Европы 261/2004, который касается прав авиапассажиров, забастовки не компенсируются, то предприятие открыло международную петицию, в рамках которой проводится сбор подписей в целях изменения регламента.

Петицию можно подписать здесь.