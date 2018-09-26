26.09.2018, 09:33

ЗАКУЛИСЬЕ: Как обслуживают самолеты?


KISA FM
 
Текст: Артур Аукон
 
Фото: Александр Хусаинов
 
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ЗАКУЛИСЬЕ: Как обслуживают самолеты?
Ремонт самолетов в Magnetic MROФото: Kisa FM, Александр Хусаинов

Эстонская телерадиовещательная корпорация ERR в лице русскоязычной радиостанции Радио4 некоторое время назад запустила новую платформу для экспериментальных форматов медиа — Kisa FM (https://kisafm.err.ee/). Предложить свою тему или идею для освещения на платформе может каждый, а сейчас мы, с любезного разрешения авторов, представляем вашему вниманию репортаж об одном из успешных и уникальных предприятий нашей страны, фирмы Magnetic MRO, занимающейся обслуживанием и ремонтом авиалайнеров. Больше фотографий - по ссылке.

Каждый раз, оправляясь в полет, неизбежно возникает мысль, а насколько качественно была проведена проверка всех узлов и механизмов конкретного самолета. В итоге мы решили отправиться к специалистам эстонской фирмы Magnetic MRO, чтобы своими глазами увидеть, как проводится техническое обслуживание огромных стальных птиц.

Именно тут происходит полное техническое обслуживание пассажирских и грузовых самолетов типа Boeing 737 и всех представителей семейства Airbus 320. Среди крупнейших клиентов — Thomas Cook, Norwegian Air, Austrian Airlines, airBaltic, но встречаются и экзотические компании из африканских стран. Самолет здесь проводит от трех до четырех недель — в зависимости от того, идет ли речь о простом техобслуживании или полном ремонтном пакете, включая покраску. Обслуживание в этом ангаре одновременно могут проходить три борта, но есть еще один ”двухместный” ангар, а также дополнительное помещение для покраски.

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Когда самолет приходит на обслуживание, прежде всего проводится полный осмотр всех узлов: фюзеляжа, крыльев, двигателей, электроники и гидравлических систем.

Сам процесс обслуживания самолета проходит в несколько этапов: сначала тесты главных узлов, затем техническая мойка. После этого борт начинают разбирать: снимают шасси, двигатели, кресла и даже внутреннюю обшивку. Самое главное — борт обязательно проверяют на наличие ржавчины. О красоте тоже не забывают: чистят отделения для багажа, некоторые панели перекрашивают. Подобные процедуры самолеты проходят каждые два года. Удивительно, но ковровое покрытие каждый раз меняется на новое.

Если двигатель нуждается в серьезном ремонте, его снимают с крыла, отправляют в специальную мастерскую, а на его место временно ставят другой двигатель аналогичного типа. Это позволяет избежать простоя самолета.

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Кстати, десятки тысяч крепежных болтов закручиваются практически вручную, но с использованием специально откалиброванных приборов. Сила заручивания всегда одинаковая.

Занимаются здесь и восстановлением салона лайнера. Каждое кресло инспектируется, чистится. При необходимости кожу восстанавливают и перекрашивают. На каждое кресло вешается бирка с порядковым номером, номером борта и подписью механика, который занимался обслуживанием. Кстати, кресла в самолетах меняются только в самом крайнем случае, обычно специалисты делают все, чтобы их восстановить. Правда, если компания-заказчик решает полностью заменить комплект кресел, то старые сиденья могут быть проданы с аукциона и, соответственно, обрести новую жизнь, например, в виде кресел в баре.

Все инструменты пронумерованы, хранятся строго на своих местах и используются только для тех работ, для которых предусмотрены. Механик берет специальную карту с техзаданием, смотрит регистрационные номера нужных инструментов, берет их, а затем с помощью сканирования штрих-кода отмечает свои действия в электронной базе данных. По окончании работ нужно повторить все эти действия в обратном порядке. Если инструмент выходит из строя, это сразу фиксируется в системе. Более того, срок калибровки также контролируется электронно.

Кстати, стать авиамехаником не так уж и сложно. Компания Magnetic MRO совместно с Тартуской авиационной академией запустили пилотный проект по обучению для всех желающих. Курс длится два года, после чего будущий техник получает европейский сертификат. Главное требование для участников — наличие среднего образования и владением английским и эстонским языком.

Страница проекта Kisa FM в интернете.

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ЗАКУЛИСЬЕ: Как обслуживают самолеты?

26.09.2018
Эстонская телерадиовещательная корпорация ERR в лице русскоязычной радиостанции Радио4 некоторое время назад запустила новую платформу для экспериментальных форматов медиа — Kisa FM (https://kisafm.err.ee/). Предложить свою тему или идею для освещения на платформе может каждый, а сейчас мы, с любезного разрешения авторов, представляем вашему вниманию репортаж об одном из успешных и уникальных предприятий нашей страны, фирмы Magnetic MRO, занимающейся обслуживанием и ремонтом авиалайнеров. Больше фотографий - по ссылке.
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