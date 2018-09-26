ЗАКУЛИСЬЕ: Как обслуживают самолеты?

Когда самолет приходит на обслуживание, прежде всего проводится полный осмотр всех узлов: фюзеляжа, крыльев, двигателей, электроники и гидравлических систем.

Сам процесс обслуживания самолета проходит в несколько этапов: сначала тесты главных узлов, затем техническая мойка. После этого борт начинают разбирать: снимают шасси, двигатели, кресла и даже внутреннюю обшивку. Самое главное — борт обязательно проверяют на наличие ржавчины. О красоте тоже не забывают: чистят отделения для багажа, некоторые панели перекрашивают. Подобные процедуры самолеты проходят каждые два года. Удивительно, но ковровое покрытие каждый раз меняется на новое.

Если двигатель нуждается в серьезном ремонте, его снимают с крыла, отправляют в специальную мастерскую, а на его место временно ставят другой двигатель аналогичного типа. Это позволяет избежать простоя самолета.

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Кстати, десятки тысяч крепежных болтов закручиваются практически вручную, но с использованием специально откалиброванных приборов. Сила заручивания всегда одинаковая.

Занимаются здесь и восстановлением салона лайнера. Каждое кресло инспектируется, чистится. При необходимости кожу восстанавливают и перекрашивают. На каждое кресло вешается бирка с порядковым номером, номером борта и подписью механика, который занимался обслуживанием. Кстати, кресла в самолетах меняются только в самом крайнем случае, обычно специалисты делают все, чтобы их восстановить. Правда, если компания-заказчик решает полностью заменить комплект кресел, то старые сиденья могут быть проданы с аукциона и, соответственно, обрести новую жизнь, например, в виде кресел в баре.

Все инструменты пронумерованы, хранятся строго на своих местах и используются только для тех работ, для которых предусмотрены. Механик берет специальную карту с техзаданием, смотрит регистрационные номера нужных инструментов, берет их, а затем с помощью сканирования штрих-кода отмечает свои действия в электронной базе данных. По окончании работ нужно повторить все эти действия в обратном порядке. Если инструмент выходит из строя, это сразу фиксируется в системе. Более того, срок калибровки также контролируется электронно.