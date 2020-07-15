15.07.2020, 13:05

10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом


Алина Андрушайте, sapnumedniece.lv
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10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом
Foto: Jēkabs Andrušaitis

Создатели блога Sapņumedniece.lv Алина Андрушайте и Екабс Андрушайтис часто и долго путешествовали — как за границу, так и по родной Латвии. Сейчас, когда поездки по миру все еще частично ограничены, они решили предложить вниманию читателей несколько природных троп, по которым можно прогуляться в Латвии.

Перед посещением любой из описанных природных троп убедитесь, что она открыта, поскольку закрыты они могут быть не только из-за пандемии, но и из-за различных работ по реконструкции! Сделать это можно на сайте Mammadaba.lv.

Калтенская тропа птиц

Foto: Jēkabs Andrušaitis
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Мы посетили эту тропу в ветреный, но солнечный день ранней весной. Ее длина составляет 1,1 километр (в каждом направлении), и в тот день мы были единственными посетителями на тропе. В конце тропы есть небольшая вышка для наблюдения за птицами, но вы также можете наблюдать за различными водоплавающими птицами с земли. А еще мы встретили там тюленя!

Foto: Jēkabs Andrušaitis

По этой тропе — что немаловажно — можно пройтись в обычной обуви, никакое специальное снаряжение не потребуется.

Тропа вдоль реки Роя

Посещение этой тропы удобно объединить с прогулкой по тропе Калтенес или пляжами Рои. Путь к ней также можно проложить таким образом, чтобы захватить дендрарий Лачупите или природную тропу Эважу. Даже если на море ветрено, на тропе будет тихо — она в лесу. Тропу можно найти, повернув в Рое у продовольственного магазина на улицу Капу, а потом ехать до тех пор, пока не окажешься в лесу. Автомобиль стоит оставить на обочине, а дальше идти пешком.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Есть возможность выбрать несколько маршрутов. Средний во всех отношениях занимает примерно два часа. Лично мы часть пути прошли вдоль реки и спешим заметить, что для этой части маршрута лучше запастись специальной обувью. Если идти выше, по лесной дороге, то там хватит и обычных кроссовок.

Тропа пруда Серу в болоте Рагану и Зеленая дюна

Эта тропа находится в Национальном парке Кемери. Давненько хотелось по ней пройти. Тропа считается относительно неизвестной и она очень короткая — всего 800 метров. Неизвестная она может и неизвестная, но в выходной день приезжайте пораньше — тропа легкодоступная и желающих прогуляться по ней предостаточно.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Рядом — всего-то несколько километров — тропа Зеленой дюны, на нее мы наткнулись случайно. Она идет по лесу между болотами Рагану и Залю несколько километров. Вероятность встретить на ней людей довольно мала.

Начинать прогулку по этой тропе можно как со стороны Кемери, так и озера Каниерис, как сделали мы. Следует учесть, что тропа не закольцована — если приехали на машине, то придется идти назад, и у вас получится прогулка длинной 14 километров. Хорошая новость — специальная обувь не нужна.

Прогулка у озера Лачкрога

Это озеро (карьер) с необычной зеленоватой водой находится сравнительно далеко от Риги. Несмотря на удаленность, недостатка в гуляющих мы не наблюдали. Впрочем, их было не так много, чтобы нельзя было разойтись мирно. Тем более, что большинство почему-то приезжало максимум на 10 минут.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Удобнее всего машину оставить на шоссе — рядом с автобусной остановкой есть “карман”. К сожалению, территория была довольно замусорена.

Сам карьер довольно красив, особенно в солнечный день, когда вода, в зависимости от освещения, меняет цвет от синего к зеленому. Поскольку находится он недалеко от Кулдиги, посещение можно совместить с поездкой к Вентас-Румбе или к менее известному водопаду Ивандес.

Болотная тропа Чужу

Посещение этой тропы можно совместить с прогулкой вдоль озера Лачкрога. Мы до нее добрались довольно поздно вечером, может быть, поэтому на стоянке было лишь несколько автомобилей.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Тропа закольцована, ее длина 4,4 километра. Это болото немного отличается от, например, болота Рагану. Тропа где-то деревянная, а где-то просто идешь по земле. Лучше запастись специальной обувью — на части тропы довольно мокро. Болото!

Прогулка по лугам Ранду

Сюда мы поехали в один из дней, когда, кажется, половина Латвии отправилась в Саулкрасты и Тую. Эти луга находятся почти у самой границы с Эстонией. Когда добрались, на стоянке было лишь несколько авто.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Поблуждали по тропам в тростнике, успешно уворачиваясь от других людей. На вышки не залезали, предпочитая наблюдать за птицами с земли. Этой весной тропа показалась особенно сухой — никакой особенной обуви для прогулки не нужно.

Природная тропа Мазмежотне, окрестности поместья и руины

На этой тропе мы уже были однажды осенью и решили, что стоит приехать сюда и весной. Когда мы там были, мостика в замок Межотне еще не было (теперь есть), потому пришлось идти по берегу до поместья Мазмежотне, наблюдая за птицами.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Там можно или подняться по тропе на высокую гору, или пойти в другую сторону, в сторону поместья. Тропа хорошо оборудована — специальная обувь не нужна. На площадочке у воды было машин пять, но большая часть принадлежала рыбакам.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Обратно, в сторону Елгавы, есть смысл ехать по небольшим дорогам — природа на редкость живописна, а местная фауна непугана. Можно даже увидеть косуль!

Липы поместья Катвару

Катварская липовая алея находится под Лимбажи, на территории школы-интерната, рядом с озером. Нам “повезло” оказаться там в на редкость ветреный день, стихия почти сбивала с ног. Провели там каких полчаса, пофотографировали и уехали в сторону Цесиса по проселкам.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Посещение этого места надо объединять с поездкой еще куда-то — целого дня на одну липовую аллею (пусть и очень живописную!) будет многовато. Никакой особенной обуви не нужно — место больше похоже на парк, чем на тропу.

Пойма Двиетес

По дороге туда — очень красиво! Мы отправились в пойму солнечным, но прохладным весенним днем. По прибытии хорошо ощущалось, что мы на самом юге Латвии, практически у литовской границы — зелени было в разы больше, чем в Видземе. Дороги пустые и тихие, людей и машин почти нет.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Когда приехали, на стоянке не обнаружили других машин. Лишь позже наткнулись на двух рыбаков. Пошли по внутреннему кругу, где пасутся коровы и лошади. Из-за них нужно закрывать за собой калитки и внимательно следить за тем, чтобы не сработала система электрозвонков. В этом сильно влажном месте мы провели несколько часов (без резиновых сапог весной и осенью туда лучше не ходить). Больше всего, кстати, пойма Двиетес известна среди любителей наблюдать за птицами — в окрестностях живут 28 видов охраняемых птиц, не говоря уже о множестве обычных.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Чтобы добраться до смотровой башни DR на озере Скукю, пришлось поблуждать. Оказалось, что у информационного центра надо было повернуть направо и идти прямо, пройти через ворота, ручей и лесок. А вот башня Z легкодоступна и до нее можно добраться без специальной обуви и особых приключений.

Овраг Личу-Ланьгю

Мы планировали посетить это место очень давно, даже когда оно было малоизвестно и доступно лишь для любителей приключений. Судя по большому количеству машин на стояке в выходной день, “малоизвестным” его больше не назовешь. Так что рекомендуем для посещения рабочий день.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Этот уникальный природный объект, к сожалению, стал жертвой известности — на стенах много свежих надписей вида “Здесь был Вася”, а в лесу валяется мусор. Но посетить его все равно стоит!

Планируя поездку, надо рассчитывать на 7-километровую прогулку. Спустившись вниз, для начала стоит начать с левой части — буквально в 20 метрах есть пещера, которую многие не замечают. Полюбовавшись на нее, надо вернуться обратно и идти направо, вплоть до Гауи. Там тропа идет назад к карьеру и оттуда — к стоянке. Мы шли медленно, наслаждаясь красотой места и пропуская спешащих любителей пофотографировать. Поэтому у нас путь отнял три часа. При желании можно уложиться в два.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

На пути назад стоит посетить Большую Эллите — пещеру возрастом 7000 лет, которая когда-то была местом поклонения. Это один из старейших туристических объектов в Латвии!

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