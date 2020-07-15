10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом

Создатели блога Sapņumedniece.lv Алина Андрушайте и Екабс Андрушайтис часто и долго путешествовали — как за границу, так и по родной Латвии. Сейчас, когда поездки по миру все еще частично ограничены, они решили предложить вниманию читателей несколько природных троп, по которым можно прогуляться в Латвии.
Перед посещением любой из описанных природных троп убедитесь, что она открыта, поскольку закрыты они могут быть не только из-за пандемии, но и из-за различных работ по реконструкции! Сделать это можно на сайте Mammadaba.lv.
Мы посетили эту тропу в ветреный, но солнечный день ранней весной. Ее длина составляет 1,1 километр (в каждом направлении), и в тот день мы были единственными посетителями на тропе. В конце тропы есть небольшая вышка для наблюдения за птицами, но вы также можете наблюдать за различными водоплавающими птицами с земли. А еще мы встретили там тюленя!
По этой тропе — что немаловажно — можно пройтись в обычной обуви, никакое специальное снаряжение не потребуется.
Тропа вдоль реки Роя
Посещение этой тропы удобно объединить с прогулкой по тропе Калтенес или пляжами Рои. Путь к ней также можно проложить таким образом, чтобы захватить дендрарий Лачупите или природную тропу Эважу. Даже если на море ветрено, на тропе будет тихо — она в лесу. Тропу можно найти, повернув в Рое у продовольственного магазина на улицу Капу, а потом ехать до тех пор, пока не окажешься в лесу. Автомобиль стоит оставить на обочине, а дальше идти пешком.
Есть возможность выбрать несколько маршрутов. Средний во всех отношениях занимает примерно два часа. Лично мы часть пути прошли вдоль реки и спешим заметить, что для этой части маршрута лучше запастись специальной обувью. Если идти выше, по лесной дороге, то там хватит и обычных кроссовок.
Тропа пруда Серу в болоте Рагану и Зеленая дюна
Эта тропа находится в Национальном парке Кемери. Давненько хотелось по ней пройти. Тропа считается относительно неизвестной и она очень короткая — всего 800 метров. Неизвестная она может и неизвестная, но в выходной день приезжайте пораньше — тропа легкодоступная и желающих прогуляться по ней предостаточно.
Рядом — всего-то несколько километров — тропа Зеленой дюны, на нее мы наткнулись случайно. Она идет по лесу между болотами Рагану и Залю несколько километров. Вероятность встретить на ней людей довольно мала.
Начинать прогулку по этой тропе можно как со стороны Кемери, так и озера Каниерис, как сделали мы. Следует учесть, что тропа не закольцована — если приехали на машине, то придется идти назад, и у вас получится прогулка длинной 14 километров. Хорошая новость — специальная обувь не нужна.
Прогулка у озера Лачкрога
Это озеро (карьер) с необычной зеленоватой водой находится сравнительно далеко от Риги. Несмотря на удаленность, недостатка в гуляющих мы не наблюдали. Впрочем, их было не так много, чтобы нельзя было разойтись мирно. Тем более, что большинство почему-то приезжало максимум на 10 минут.
Удобнее всего машину оставить на шоссе — рядом с автобусной остановкой есть “карман”. К сожалению, территория была довольно замусорена.
Сам карьер довольно красив, особенно в солнечный день, когда вода, в зависимости от освещения, меняет цвет от синего к зеленому. Поскольку находится он недалеко от Кулдиги, посещение можно совместить с поездкой к Вентас-Румбе или к менее известному водопаду Ивандес.
Болотная тропа Чужу
Посещение этой тропы можно совместить с прогулкой вдоль озера Лачкрога. Мы до нее добрались довольно поздно вечером, может быть, поэтому на стоянке было лишь несколько автомобилей.
Тропа закольцована, ее длина 4,4 километра. Это болото немного отличается от, например, болота Рагану. Тропа где-то деревянная, а где-то просто идешь по земле. Лучше запастись специальной обувью — на части тропы довольно мокро. Болото!
Прогулка по лугам Ранду
Сюда мы поехали в один из дней, когда, кажется, половина Латвии отправилась в Саулкрасты и Тую. Эти луга находятся почти у самой границы с Эстонией. Когда добрались, на стоянке было лишь несколько авто.
Поблуждали по тропам в тростнике, успешно уворачиваясь от других людей. На вышки не залезали, предпочитая наблюдать за птицами с земли. Этой весной тропа показалась особенно сухой — никакой особенной обуви для прогулки не нужно.
Природная тропа Мазмежотне, окрестности поместья и руины
На этой тропе мы уже были однажды осенью и решили, что стоит приехать сюда и весной. Когда мы там были, мостика в замок Межотне еще не было (теперь есть), потому пришлось идти по берегу до поместья Мазмежотне, наблюдая за птицами.
Там можно или подняться по тропе на высокую гору, или пойти в другую сторону, в сторону поместья. Тропа хорошо оборудована — специальная обувь не нужна. На площадочке у воды было машин пять, но большая часть принадлежала рыбакам.
Обратно, в сторону Елгавы, есть смысл ехать по небольшим дорогам — природа на редкость живописна, а местная фауна непугана. Можно даже увидеть косуль!
Липы поместья Катвару
Катварская липовая алея находится под Лимбажи, на территории школы-интерната, рядом с озером. Нам “повезло” оказаться там в на редкость ветреный день, стихия почти сбивала с ног. Провели там каких полчаса, пофотографировали и уехали в сторону Цесиса по проселкам.
Посещение этого места надо объединять с поездкой еще куда-то — целого дня на одну липовую аллею (пусть и очень живописную!) будет многовато. Никакой особенной обуви не нужно — место больше похоже на парк, чем на тропу.
Пойма Двиетес
По дороге туда — очень красиво! Мы отправились в пойму солнечным, но прохладным весенним днем. По прибытии хорошо ощущалось, что мы на самом юге Латвии, практически у литовской границы — зелени было в разы больше, чем в Видземе. Дороги пустые и тихие, людей и машин почти нет.
Когда приехали, на стоянке не обнаружили других машин. Лишь позже наткнулись на двух рыбаков. Пошли по внутреннему кругу, где пасутся коровы и лошади. Из-за них нужно закрывать за собой калитки и внимательно следить за тем, чтобы не сработала система электрозвонков. В этом сильно влажном месте мы провели несколько часов (без резиновых сапог весной и осенью туда лучше не ходить). Больше всего, кстати, пойма Двиетес известна среди любителей наблюдать за птицами — в окрестностях живут 28 видов охраняемых птиц, не говоря уже о множестве обычных.
Чтобы добраться до смотровой башни DR на озере Скукю, пришлось поблуждать. Оказалось, что у информационного центра надо было повернуть направо и идти прямо, пройти через ворота, ручей и лесок. А вот башня Z легкодоступна и до нее можно добраться без специальной обуви и особых приключений.
Овраг Личу-Ланьгю
Мы планировали посетить это место очень давно, даже когда оно было малоизвестно и доступно лишь для любителей приключений. Судя по большому количеству машин на стояке в выходной день, “малоизвестным” его больше не назовешь. Так что рекомендуем для посещения рабочий день.
Этот уникальный природный объект, к сожалению, стал жертвой известности — на стенах много свежих надписей вида “Здесь был Вася”, а в лесу валяется мусор. Но посетить его все равно стоит!
Планируя поездку, надо рассчитывать на 7-километровую прогулку. Спустившись вниз, для начала стоит начать с левой части — буквально в 20 метрах есть пещера, которую многие не замечают. Полюбовавшись на нее, надо вернуться обратно и идти направо, вплоть до Гауи. Там тропа идет назад к карьеру и оттуда — к стоянке. Мы шли медленно, наслаждаясь красотой места и пропуская спешащих любителей пофотографировать. Поэтому у нас путь отнял три часа. При желании можно уложиться в два.
На пути назад стоит посетить Большую Эллите — пещеру возрастом 7000 лет, которая когда-то была местом поклонения. Это один из старейших туристических объектов в Латвии!
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