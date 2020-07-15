10 природных троп Латвии, на которых стоит побывать этим летом

Перед посещением любой из описанных природных троп убедитесь, что она открыта, поскольку закрыты они могут быть не только из-за пандемии, но и из-за различных работ по реконструкции! Сделать это можно на сайте Mammadaba.lv.

Калтенская тропа птиц

Foto: Jēkabs Andrušaitis





Мы посетили эту тропу в ветреный, но солнечный день ранней весной. Ее длина составляет 1,1 километр (в каждом направлении), и в тот день мы были единственными посетителями на тропе. В конце тропы есть небольшая вышка для наблюдения за птицами, но вы также можете наблюдать за различными водоплавающими птицами с земли. А еще мы встретили там тюленя!

Foto: Jēkabs Andrušaitis

По этой тропе — что немаловажно — можно пройтись в обычной обуви, никакое специальное снаряжение не потребуется.

Тропа вдоль реки Роя

Посещение этой тропы удобно объединить с прогулкой по тропе Калтенес или пляжами Рои. Путь к ней также можно проложить таким образом, чтобы захватить дендрарий Лачупите или природную тропу Эважу. Даже если на море ветрено, на тропе будет тихо — она в лесу. Тропу можно найти, повернув в Рое у продовольственного магазина на улицу Капу, а потом ехать до тех пор, пока не окажешься в лесу. Автомобиль стоит оставить на обочине, а дальше идти пешком.