16.05.2020, 11:30

20 странных правил, которые вводят для туристов отели Испании


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20 странных правил, которые вводят для туристов отели Испании
Foto: Shutterstock

Длинный список правил, которые придется соблюдать отелям Испании, чтобы суметь вернуться к работе, выпущен местным правительством, и некоторые из них явно излишние и вызывают, как минимум, удивление. Согласно данным правилам по безопасности, туристам придется дезинфицировать багаж, персонал будет носить защитное снаряжение, а обрабатываться от вирусов будет все, включая гири в спортзале и мячи для гольфа, пишет TourProm.

Правила разработал Институт качества испанского туризма, еще более подробный список выпустила Hosbec — Ассоциация отелей Коста-Бланки и Валенсии.

Приведем 20 правил из данного списка:

  • При входе в вестибюль туристы должны будут пройтись по дезинфицирующим матам, чтобы почистить обувь
  • На всей территории отеля будет введено социальное дистанцирование. На стойке регистрации появятся указатели, аналогичные тем, что введены в любых супермаркетах
  • Если туристы пожелают заказать доставку багажа в номер, его нужно будет протереть и продезинфицировать
  • Рукопожатия, тем более объятия между клиентами и персоналом окажутся под запретом
  • Письменные принадлежности с рецепции либо исчезнут, либо должны будут дезинфицироваться каждый раз, когда ими воспользуется турист
  • Пользоваться лифтом туристы смогут только вместе с тем, с кем приехали. С посторонними придется надевать маску
  • Персоналу придется носить защитное снаряжение и дезинфицировать личное имущество.
  • Санитайзерами будет оборудована вся территория отеля
  • Горничные будут работать в защитном снаряжении, при этом туристы не смогут оставаться в номере во время ее работы
  • Грязные полотенца придется собирать в отдельный пакет и запечатывать его.
  • Общие туалеты отеля будут очищаться и дезинфицироваться не менее шести раз в день. При этом там будут только одноразовые полотенца.
  • Бумажные книги и “буккроссинг”, практикуемый в некоторых отелях, прекратится. По крайней мере все издания будут помещаться в карантин на неделю.
  • В номере будет проводиться полная дезинфекция всего — вплоть до мебели в ванной, ламп и туалетного ершика.
  • В номерах исчезнут предметы декора вроде ковриков и картин, а также мини-бары.
  • Оплату можно будет производить только картой, наличные окажутся под запретом.
  • Каждый раз выходя из отеля, турист должен будет оставлять карту от номера на рецепции, где ее продезинфицируют
  • В ресторане будут исключены общие с другими пользователями детали сервировки — такие как солонки и емкости для масла. Также в них будет обязательная социальная дистанция.
  • Запасные одеяла будут храниться в защитных пакетах, услуги глажки отменят
  • В спортивных залах — если они заработают — ожидаются очень строгие гигиенические меры, в том числе со значительными перерывами между занятиями и дезинфекцией всех “снарядов” вплоть до фитнес-мячей. Иначе они просто будут закрыты.
  • На гольф-полях каждый игрок должен будет дезинфицировать свои собственные мячи для гольфа, машинки для гольфа также станут индивидуальными
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