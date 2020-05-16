20 странных правил, которые вводят для туристов отели Испании

Turist.ee EST

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Длинный список правил, которые придется соблюдать отелям Испании, чтобы суметь вернуться к работе, выпущен местным правительством, и некоторые из них явно излишние и вызывают, как минимум, удивление. Согласно данным правилам по безопасности, туристам придется дезинфицировать багаж, персонал будет носить защитное снаряжение, а обрабатываться от вирусов будет все, включая гири в спортзале и мячи для гольфа, пишет TourProm.