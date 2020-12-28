200 британских туристов сбежали из отеля Швейцарии под покровом ночи

Как уже всем известно, из-за нового, более опасного штамма коронавируса на прошлой неделе большое количество стран закрыло авиасообщение с Великобританией. Это усложнило жизнь не только тем, кто оказался в ловушке в городах Соединенного Королевства, но и британским туристам, отдыхавшим в это время за пределами своей страны.

Одной из тех стран, где не только приостановили авиасообщение с Великобританией, но и ввели дополнительные ограничения стала Швейцария. Так, с 21 декабря было введено требование самоизоляции для всех приезжающих из Соединенного Королевства. Однако, согласно решению швейцарских властей, это правило стало мгновенно распространяться и на тех, кто прибыл в страну за 7 дней до этого.

Проблема заключается в том, что Швейцария — единственная страна в Европе, где на Рождество были открыты горнолыжные курорты. Это привлекло большое количество туристов со всего мира, включая путешественников из Великобритании. В тот момент, когда швейцарское правительство ввело требование обязательного карантина для прибывающих из Великобритании, на горнолыжном курорте Вербье находилось более 400 британцев. Вместо веселого времяпрепровождения и катания на лыжах их вынудили прервать отпуск и полностью изолироваться в отеле.