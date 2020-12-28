200 британских туристов сбежали из отеля Швейцарии под покровом ночи

Несмотря на требование властей соблюдать карантин, около 200 британских туристов самовольно покинули отель швейцарского горнолыжного курорта Вербье в ночь с субботы на воскресенье. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
Как уже всем известно, из-за нового, более опасного штамма коронавируса на прошлой неделе большое количество стран закрыло авиасообщение с Великобританией. Это усложнило жизнь не только тем, кто оказался в ловушке в городах Соединенного Королевства, но и британским туристам, отдыхавшим в это время за пределами своей страны.
Одной из тех стран, где не только приостановили авиасообщение с Великобританией, но и ввели дополнительные ограничения стала Швейцария. Так, с 21 декабря было введено требование самоизоляции для всех приезжающих из Соединенного Королевства. Однако, согласно решению швейцарских властей, это правило стало мгновенно распространяться и на тех, кто прибыл в страну за 7 дней до этого.
Проблема заключается в том, что Швейцария — единственная страна в Европе, где на Рождество были открыты горнолыжные курорты. Это привлекло большое количество туристов со всего мира, включая путешественников из Великобритании. В тот момент, когда швейцарское правительство ввело требование обязательного карантина для прибывающих из Великобритании, на горнолыжном курорте Вербье находилось более 400 британцев. Вместо веселого времяпрепровождения и катания на лыжах их вынудили прервать отпуск и полностью изолироваться в отеле.
Как сквозь землю провалились
Пресс-секретарь кантона Вале Жан-Марк Сандоз рассказал журналистам, что “некоторые из них (туристов — прим.ред) пробыли здесь всего один день, прежде чем скрыться под покровом темноты”. По его словам, британцы сбежали, “немного рассердившись на Швейцарию”.
В общей сложности самовольно покинули отель около 200 британских туристов, пишет местная газета Sonntagszeitung.
Владелец отеля сказал, что первый раз отсутствие туристов заметили после того, как принесенная к дверям номеров еда осталась нетронутой. Кроме того, как заверил управляющий отелем, ни один из сбежавших клиентов долго не отвечал на телефон в номере.
Ситуация не изменилась и в следующие дни — британских туристов становилось все меньше и меньше. Изначально их было 420 человек, но к утру воскресенья осталось менее 50. Большинство из них решили самовольно прервать карантин и покинуть гостиницу. По словам представителей полиции, остается неясным, где находятся все эти люди, поскольку на момент их исчезновения пассажирские рейсы между Швейцарией и Великобританией не осуществлялись.
Хотя беглецы нарушили официальные требования, представитель кантона попытался понять их, признав, что в большинстве случаев “карантин действительно невыносим”. “Представьте себе четырех человек в гостиничном номере площадью 20 квадратных метров”, — сказал Сандоз.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Стали известны худшие команды по CS:GO
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов