28.12.2020, 07:00

200 британских туристов сбежали из отеля Швейцарии под покровом ночи


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200 британских туристов сбежали из отеля Швейцарии под покровом ночи
Scanpix, FABRICE COFFRINI

Несмотря на требование властей соблюдать карантин, около 200 британских туристов самовольно покинули отель швейцарского горнолыжного курорта Вербье в ночь с субботы на воскресенье. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Как уже всем известно, из-за нового, более опасного штамма коронавируса на прошлой неделе большое количество стран закрыло авиасообщение с Великобританией. Это усложнило жизнь не только тем, кто оказался в ловушке в городах Соединенного Королевства, но и британским туристам, отдыхавшим в это время за пределами своей страны.

Одной из тех стран, где не только приостановили авиасообщение с Великобританией, но и ввели дополнительные ограничения стала Швейцария. Так, с 21 декабря было введено требование самоизоляции для всех приезжающих из Соединенного Королевства. Однако, согласно решению швейцарских властей, это правило стало мгновенно распространяться и на тех, кто прибыл в страну за 7 дней до этого.

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Проблема заключается в том, что Швейцария — единственная страна в Европе, где на Рождество были открыты горнолыжные курорты. Это привлекло большое количество туристов со всего мира, включая путешественников из Великобритании. В тот момент, когда швейцарское правительство ввело требование обязательного карантина для прибывающих из Великобритании, на горнолыжном курорте Вербье находилось более 400 британцев. Вместо веселого времяпрепровождения и катания на лыжах их вынудили прервать отпуск и полностью изолироваться в отеле.

Как сквозь землю провалились

Пресс-секретарь кантона Вале Жан-Марк Сандоз рассказал журналистам, что “некоторые из них (туристов — прим.ред) пробыли здесь всего один день, прежде чем скрыться под покровом темноты”. По его словам, британцы сбежали, “немного рассердившись на Швейцарию”.

В общей сложности самовольно покинули отель около 200 британских туристов, пишет местная газета Sonntagszeitung.

Владелец отеля сказал, что первый раз отсутствие туристов заметили после того, как принесенная к дверям номеров еда осталась нетронутой. Кроме того, как заверил управляющий отелем, ни один из сбежавших клиентов долго не отвечал на телефон в номере.

Ситуация не изменилась и в следующие дни — британских туристов становилось все меньше и меньше. Изначально их было 420 человек, но к утру воскресенья осталось менее 50. Большинство из них решили самовольно прервать карантин и покинуть гостиницу. По словам представителей полиции, остается неясным, где находятся все эти люди, поскольку на момент их исчезновения пассажирские рейсы между Швейцарией и Великобританией не осуществлялись.

Хотя беглецы нарушили официальные требования, представитель кантона попытался понять их, признав, что в большинстве случаев “карантин действительно невыносим”. “Представьте себе четырех человек в гостиничном номере площадью 20 квадратных метров”, — сказал Сандоз.

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