200 британских туристов сбежали из отеля Швейцарии под покровом ночи

Как сквозь землю провалились
Пресс-секретарь кантона Вале Жан-Марк Сандоз рассказал журналистам, что “некоторые из них (туристов — прим.ред) пробыли здесь всего один день, прежде чем скрыться под покровом темноты”. По его словам, британцы сбежали, “немного рассердившись на Швейцарию”.
В общей сложности самовольно покинули отель около 200 британских туристов, пишет местная газета Sonntagszeitung.
Владелец отеля сказал, что первый раз отсутствие туристов заметили после того, как принесенная к дверям номеров еда осталась нетронутой. Кроме того, как заверил управляющий отелем, ни один из сбежавших клиентов долго не отвечал на телефон в номере.
Ситуация не изменилась и в следующие дни — британских туристов становилось все меньше и меньше. Изначально их было 420 человек, но к утру воскресенья осталось менее 50. Большинство из них решили самовольно прервать карантин и покинуть гостиницу. По словам представителей полиции, остается неясным, где находятся все эти люди, поскольку на момент их исчезновения пассажирские рейсы между Швейцарией и Великобританией не осуществлялись.
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